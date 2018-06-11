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尝鲜价89元 百度“新声出道”小度智能音箱发布

尝鲜价89元 百度“新声出道”小度智能音箱发布
2018年06月11日 18:08 新浪数码
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　　新浪数码讯 6月11日下午消息，百度今天发布了新一代智能音箱——小度智能音箱，，搭载了百度最新的对话式人工智能系统DuerOS 2.0。

　　发布会开始，百度度秘事业部总经理景鲲回顾了上半年搭载DuerOS语音产品的激活量。从今年年初的5000万上升到如今的8700万，活跃用户已经有2140万。此外，DuerOS的生态圈也在持续扩大，合作伙伴已经超过200家，落地主控设备有100多款，有13000多位开发者活跃在DuerOS平台上。DuerOS对话式人工智能系统已经在多个类型平台上成功登陆，如电视，手机，汽车等。

DuerOS搭载第三方产品DuerOS搭载第三方产品

　　小度智能音箱

　　在短暂地介绍完DuerOS操作系统之后，小度智能音箱登场。

小度智能音箱小度智能音箱

　　外观方面，“小度智能音箱”是圆柱体，形状和一听可乐相似，顶部有一个彩色LED的百度logo，当与小度音箱进行语音互动时，logo就会闪动。在不通电的时候，LED区域不会显示，在LED区域周围有四个实体按键，分别是麦克风、音量加、音量减和播放键。音箱整体分为上中下三部分，上下部分是纤维材质包裹的发声区域，中间由白色塑料包裹。整体风格类似于苹果的HomePod，和市面上的众多智能音箱一样需要外界电源使用。

　　配置方面，景鲲在发布会上强调小度音箱的“硬件毫不妥协”。搭载ARM Cortex A53四核处理器，主打“低功耗”和“高集成度”。但作为一个需要外接供电系统的智能音箱，对功耗方面的要求并不是很高。虽然市面上已经由很多搭载DuerOS的产品发布，但自家软硬件结合的产品才是其核心竞争力。

小度智能音箱小度智能音箱

　　音质方面，景鲲称小度为是一个完整的音箱，而不像市场上其他的智能音箱是一个“mini”版。小度智能音箱采用高灵敏度环麦设计，搭配主动降噪、波束成形和原进场拾音技术，在5米范围内可以被用户唤醒。景鲲认为，音质应该有一个客观的评判标准。他在发布会上介绍说，小度智能音箱经权威机构塞西实验室测试，在音质、声场、唤醒方面领先其他音箱。

　　功能性方面，小度音箱有AI学习功能，通过学习用户的使用习惯从而做到不同场景下的个性化推荐。小度音箱独创儿童模式，通过模仿儿童的思维方式，说话方式，进行优化，加入优质的儿童内容，可以和孩子进行”零距离“沟通。并且在儿童模式下，小度音箱还支持和孩子进行安全健康的聊天功能。小度音箱独创极客模式。用语音唤醒极客模式之后，小度音箱可以和用户进行连续对话。

　　内容方面，小度智能音箱和多家内容商合作。 有超过1000万的正版音乐资源、广播电台、相声、戏曲等。

小度智能音箱售价小度智能音箱售价

　　现场还请来来代言人蔡康永，在进行了简短的谈话后，由蔡康永宣读了小度智能音箱的售价。正常价为249元，尝鲜价只要89（景鲲称在他们的最大限度内会保持89元的定价）。即日起就可以在京东、小度商城等渠道进行购买。

　　新浪点评

　　去年，也就是2017年，是我们国家开启AI技术的元年。如今的智能音箱市场已经逐渐发展起来，国际上有最先在这个领域里的亚马逊ECHO智能音箱，国内有诸如小米公司的小爱同学、阿里的天猫精灵以及京东的叮咚叮咚，如今百度携自有品牌”小度智能音箱“入市，以89元这个价位加入到这个行业中，对于消费者来说无疑多了一个选择。

　　但在AI这个行业中，要想真正做大做强，还得靠内容和用户粘性。小度智能音箱想要分得一碗羹，只是单纯的靠性价比并不是一件轻松的事情。（晨光）

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