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OPPO进军海外近十载 新的征程已在脚下

OPPO进军海外近十载 新的征程已在脚下
2018年06月11日 15:24 中关村在线
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　　OPPO将在6月19日于法国巴黎举办Find X全球发布会，这应该是OPPO首次在海外进行全球性的新品首发。自2009年宣布进入泰国市场以来，OPPO进军海外即将迎来第十个年头。

　　东南亚市场是OPPO布局海外的第一站，近十年的时间中，OPPO的海外版图在不断完整，目前OPPO的手机业务已经覆盖了包括中国、东南亚、南亚、中东、非洲和大洋洲各个区域共计31个国家和地区市场。

　　稳扎稳打 市场没有国界

　　作为目前全球出货量排名第四的智能手机品牌，OPPO一直将全球视为一个市场，并稳扎稳打的进行海外市场拓展。今年以来，OPPO的海外市场布局依然在不断加速，从一月份在日本东京举行新闻发布会，宣布正式进军日本市场，到本次宣布全球发布会选址法国巴黎，OPPO已经把战线延伸到了欧洲。

　　从严格意义上来讲，其实这并不是OPPO首次登陆欧洲市场。早在2013年，OPPO曾携Find 5正式登陆欧洲在线商城，并且得到了不错的市场反应。

2013年 OPPO Find 5正式登陆欧洲在线商城2013年 OPPO Find 5正式登陆欧洲在线商城

　　四年之后，OPPO再次携Find系列来到这里。和之前不同的是，这次的OPPO准备更加充分，决心更加坚定。作为旗舰系列的新品，OPPO Find X将汇聚OPPO目前最为尖端的科技和最高的设计水平，在巴黎卢浮宫这样艺术的殿堂中向世人展现。

　　法国将是OPPO进入欧洲市场的首批国家之一，这里被很多人认为是欧洲的艺术中心，对于OPPO来说，在这里再次为Find系列推新再合适不过，因为Find系列对于OPPO而言，不仅仅是一条线产品线，更是探索精神的图腾和战略的体现。

　　“OPPO的市场策略中不存在严格的海外和中国市场之分，好的产品是全球共同的语言”OPPO CEO陈明永对于海外策略的定义充分体现了“世界大同”的理念。世界上有三样东西是不分国界的——音乐、艺术、美食，而陈明永眼中“好的产品”，更是一种艺术与科技的结合，它能够被任何一位消费者所读懂、所接受，并且为之热爱。

　　路要一步一步走，饭要一口一口吃，从OPPO的海外发展路径中可以看到，近十年来稳扎稳打，步步为营。OPPO并不会盲目进行扩张，而是一直按照自己的节奏前进。

　　走出十载 归来仍是少年

　　从2009年到2014年，OPPO首先进入的是东南亚地区，先后从泰国、越南、印尼等中国周边国家入手，作为初出国门的OPPO，这样的策略非常正确。首先，东南亚地区在地理位置上距离中国很近，当时OPPO的产品全部是在国内设计和制造，运输成本可以得到有效控制，并且可以快速进行铺货，在市场策略调整方面也可以更加灵活。

　　另一方面，当时拍照手机刚刚盛行，OPPO在2013年-2014年主推的机型是Find5、N1这类产品，价格在2000元-3000元之间。对于当地的消费者来说，高品质+价格合理的手机极具诱惑力。当时国内手机价格战打得火热，OPPO在东南亚市场并没有采用低价策略，而是以高端品牌形象切入。

　　以印尼市场为例，2013年OPPO带着Find 5、Find Piano、Way三款机器进入到这里，产品单价比竞争对手高出20%，但OPPO凭借品牌影响力和优秀的产品品质，成功打开了市场，此后OPPO更是在印尼设厂，进行本地化制造，而截止到目前其在印尼市场份额排名第二。

　　以优质产品为根基，再加上正确的品牌营销策略，OPPO的品牌溢价能力在海外市场不断走高，实现了口碑、销量、利润的三重收获。

　　在东南亚市场获得成功之后，OPPO继续“向西进发”，在2015年到2017年先后进入印度、埃及、俄罗斯市场。不过，OPPO没有一味地把东南亚市场的成功模式复制到这里，而是针对不同地区的差异性采取了“定制化策略”。

　　2015年进入埃及市场时，OPPO的四款主打机型是：OPPO N3、OPPO R5、OPPO Neo 3和OPPO Joy。其中Neo 3和Joy是专为埃及市场定制的机型，在应用功能方面进行了全新的本土化设计，以适应当地消费者的使用习惯。

埃及当地消费者体验OPPO手机拍照功能埃及当地消费者体验OPPO手机拍照功能

　　另外在印度市场，OPPO开始大规模兴建厂房，实现手机产品全部本土化组装，充分利用当地人力成本优势提升产品竞争力，并且在印度市场创立“Real me”独立品牌，第一款产品Realme 1的单价为8990卢比，折合人民币约842元，充分迎合了当地用户的消费水平。

　　OPPO近十年的海外市场发展历程，带来了全球用户对于OPPO品牌的信任，而OPPO初心一直没有变，那就是“始终为用户带来高品质手机产品”。

　　这是一个中国企业的“国际舞台”

　　IDC统计数据表示，2017年OPPO在全球智能手机品牌市场份额排名第四，全球有超过2亿人正在使用OPPO拍照手机。即便是这样，OPPO还是不希望被别人称作“国际化”企业。根植于中国本土的OPPO永远把自己定义为一家“中国企业”，这和OPPO本分、实在的企业文化高度吻合。

OPPO国际版官网OPPO国际版官网

　　随着OPPO Find X巴黎发布会的即将揭幕，OPPO的海外市场布局开始延伸到欧洲，这里也将成为OPPO的下一个舞台。好的产品没有国界，优秀的设计可以传递情感，全力以赴的OPPO必将携带Find X在塞纳河畔奏响最动人的乐章。

OPPO拍照
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