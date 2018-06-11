血的教训！手机被偷后，这些事情你一定要做有用功

本文来自爱范儿

相信很多人都有过手机被偷的经历，尤其是在手机绑定了许多银行卡、支付账户的今天，手机被偷对我们的影响越来越大。那么被偷之后，应该要怎么处理才能保证账户安全？怎么做才能提升找回手机的概率？

下面这篇文章就是作者自己手机被偷的亲身经历，告诉大家手机被偷后应该做哪些事。

1。 记住关键信息

包括偷窃发生地点、时间，如果走运看到窃贼长相、声音，也记住。

地点信息不仅包括你发现手机失窃的位置，还包括你当时在干什么、从哪个方向来，往哪个方向去等等。

2。 安排你接下来的时间

你可能需要联系上司，告知情况，毕竟接下来会‘失联’一会儿，别让同事和亲友担心，如果记不住电话号码，可以借路人手机上网登录邮箱。

要明白一个道理，工作顺利，手机钱很快就能赚回来了……所以别把芝麻、西瓜都丢了。

3。 准备一只备用手机。

可以找个旧手机撑一阵子，也可以选择某东下单，加 99 元选极速达，2 小时内新手机上门。

这两件事我都做了。因为我当时的考虑是，如果走运，被窃手机能拿回来，也不浪费，可以换给不舍得买新手机的老爹用……

其实也想过直接去 2 公里开外的苹果旗舰店购买新手机，但……没有手机用不了滴滴+上班高峰时间不好打车+心情沉重，结果就是实在是跑不动了。

生活啊，放过我吧。

4。 就近找营业厅补卡，把手机号找回来

补卡算是快速业务，如果不算排队等待时间，5 分钟就能办好，当场拿到卡。联通用户亲测。

5。 把电话卡插入备用机/新手机

办好卡后，最好马上把所有和电话号码绑定的业务重新接管过来，避免进一步的损失。

银行卡的大额支付、淘宝、支付宝、微信、阿里小号、滴滴等软件，在新手机上重新登录时，都会需要电话号码进行验证，所以补卡这件事必须在上一步就完成，明白了吧！要知道找回手机完全不差这几小时的。

对于那些不需密码就能直接登录的，可以通过在新手机登录，强迫旧手机下线，或者进入设备管理页面，把被窃手机抹掉。

像支付宝这种可以在多个设备上直接登录且没有管理授权设备入口的，我的建议是修改登录密码和支付密码，以防万一。

6。 恢复手机资料

如果你是 iPhone，你的备用机/新手机也是 iPhone，那么恭喜你，做完这一步，照片、通讯录、浏览器书签，以及绝大部分设置都能通过云端备份恢复回来，你的生活基本恢复正轨。（我真的不是苹果吹，我只是刚好用苹果而已……😂）

7。 锁定手机

如果可以的话，远程锁定旧手机，或者干脆抹除被窃手机上的隐私数据。

我是 iPhone，需要做的是在 https：//www.icloud.com/#find 中登入 iCloud 账户，进入‘查找我的 iPhone’页面。

点选被窃设备，勾选‘丢失模式’，对找回手机没有希望或者执念的朋友，可以直接选择‘抹掉 iPhone’。

做这一步，是为了个人隐私安全，让数据不会被窃贼利用进行诈骗，虽然这种机率也比较低。至于定位被窃手机，别想了，因为手机只要被偷一定立刻关机，让你没法定位的。

8。 确定被窃手机的型号、序列号、IMEI 号

在 https：//appleid.apple.com/account/manage 中登入 Apple ID 页面管理设备把型号、序列号、IMEI 抄下来。

然后回忆手机大致购买时间、价格，如果有发票更好，哪怕只是照片，接下来的步骤会用上这些信息。

9。 打 110 报警

接线员会记录情况，然后请你等待。他们会给你分配片区的民警，再由民警打回来。民警会让你去辖区派出所做笔录。此时我们准备好的序列号、IMEI 等信息就能派上用场了。

东西被盗情况不复杂，所以询问笔录最多花费半小时。但是做完笔录等待签回执却需要至少 4 小时，还不能走……

充电宝带上吧，吃点好的（。

基于我国国情，通过公安找回手机似乎不太……所以我的目的其实是报案，留下案底，供接下来的步骤用。

对了，报完警隔天可能会收到电话回访，不一定是座机打来的……如果你担心是盗窃团伙来套话，不妨多问几句，再回答对方的问题，比如你的警号是什么、你是哪个分局等等，如果真的是警官，也不怕你质询。

10。 去某宝，找黑客帮忙

搜手机找回，能看到很多售卖这种服务的黑客，可以用‘你的手机型号+找回’作为关键词检索。然后挑一个看上去靠谱的，先和客服沟通情况，再下单，记得选那种找不回也能全额退款的。

由于我还没有完整经历这个过程，只是经过了朋友的朋友指点，还没成功找回，所以暂且不推荐具体店家。成功的话，我再写《手机被偷之后该做哪些事（下篇）》……

至于这种服务的价格，100 元以内就能搞定。未来如果你不想等了，可以要求全额退款；但如果你愿意，就是想死磕一次，那么这100 块钱和手机比，大概也不算太多，能承受……

11。 向店家提供手机型号、序列号、IMEI 和有效的联系方式

只要手机开机激活，被人拿去刷机重新用，店家就能收到提醒。这种情况属于走运的，你的手机顶多被拿去转卖销赃，还完整。

不走运就是手机被拆了卖零件，主板直接碎掉，那么无论如何你也找不回来了。Geek 小伙伴跟中关村的师傅们聊过手机被偷销赃的话题，对方也回答说这种情况蛮多。

我想说的是走运这种，前边之所以让你报案，就是为了这一步。

被偷的手机有可能被拿去其他城市刷机转卖。这种情况下，店家能收到手机被激活的消息，凭借店家给你的信息，可以联系外地警方得到使用人的手机号码、身份信息，从而追回丢失手机。（能否抓住小偷就另说了）而你之前已经报过案了，你报案的这家派出所可以帮你出具证明文件，向外地警方证明手机是你的。

没错，这才是此前报案的最终目的。

需要说明的是，等待对方转卖这个过程可能很漫长……几周几个月都有可能，朋友的朋友花了两周，更多人可能等不到……那么你至少可以回到上一步，退款止损。

12。 谨防诈骗！谨防诈骗！谨防诈骗！

以上这些步骤的执行期间，你可能会收到诈骗短信，这些诈骗的人和小偷属于同一条‘产业链’。如果把这个过程比喻成薅羊毛，他们想要的一定是薅光为止，绝不会半路打住。

我是上午 8：40 左右被扒窃，下午 17：57 就收到了这种信息。让我起疑的有三点，一是抹掉 iPhone 之后是收不到这种激活信息的，抹除的时候官方已经告知过我了；二是链接尾缀是 ponid.cn，并不是苹果官方；三是截图中这条短信的 AppleID，正确写法应该是 Apple ID 。

我的一位果粉朋友事后还吐槽了这条短信：‘英文字母、数字和中文不空格的，一定是假的 Apple 短信。’

你们果粉对自己还真的是很严格呢~

对方似乎觉得我还不够着急，‘异地联网刷机’的短信此后又发了两遍。

至于那个链接，好奇点开看了一下，做的和 iCloud 官方登入页面几乎一模一样，欺骗性太强了。

假的页面

真的页面

但如果你冷静下来仔细观察，可以发现不止一个漏洞，比如边边角角的链接只是 png 贴图，无法打开；比如堂堂苹果字体居然无法统一；再比如 incorporated 的缩写都拼不对……

手机被窃第三天，收到了诈骗电话。当时正在上班，接到电话的那一瞬间可以说是非常激动！开了免提，办公室瞬间安静如鸡，准备听骗子怎么说。

打电话的人没有什么明显口音，自称是苹果售后，捡到一部丢失苹果手机，需要和失主核实信息，如果信息都对就可以来领取。报了一些基本信息都对了，但是 Apple ID 、序列号全错。让我报上正确的，还需要密码。

这让我很纳闷啊，首先苹果不会主动跟我联系；其次如果真的是苹果，就不应该搞错我 Apple ID ，或者干脆直接遵循‘不保留用户信息’的基本原则，对我的信息一无所知；再次，在电话里索要密码和验证码，这事怎么听怎么不靠谱……于是我只好假装对手机一窍不通，记不得什么邮箱密码。对方尝试‘引导’我回忆设置，回忆了半天也问不出啥，遂结束通话。

这种圈套如果上套会有两种损失，一是报上 Apple ID 邮箱、密码+双重验证的六位数验证码，将手机‘拱手送人’。

二是告诉失主要缴纳一笔费用才能取回手机，类似那种中奖诈骗短信，等你给对方打完款，估计钱也没了，东西也没了。┑（￣Д ￣）┍

按理说，这种骗局每个环节错漏百出，各个品牌对用户的安全教育也不少了，为什么还会有人上当呢？

从我的个人感受来看，你不得不承认这种情况下理性思考太困难了——刚被盗窃的你，或气血上涌，或难过无助，很难分心查验这些细节，而诈骗团伙就是瞄准了你的这种情绪，让你一步步踩进陷阱，成为被薅光羊毛的那只羊。你万万想不到，不幸的遭遇并没有到扒窃那步就停止，而是一环套一环，继续了下去……

好了，到这一步为止，能做的基本就都做完了，剩下的就是运气。我要讲的也就这些。

毕竟手机丢了，生活还得继续。