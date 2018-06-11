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小米公布手机销售情况 一季度2800万台

小米公布手机销售情况 一季度2800万台
2018年06月11日 07:46 手机中国
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　　小米于6月11号凌晨向证监会提交了CDR上市招股书，这是继5月3日提交赴港IPO招股书之后，小米距离上市再进一步的举措。此份招股书首次对外披露了小米的营收、销量和经营等情况，其中小米手机的销量备受关注。

小米科技CEO雷军（图片源自网络）小米科技CEO雷军（图片源自网络）

　　根据招股书披露的数据，2018年1-3月，小米智能手机合计收入为232.39亿元，占总收入的67.53%，说明智能手机依然是小米科技的核心业务。此外，据IDC数据，2018年第一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下，小米手机出货量达到2800万台，同比大增87.8%。

小米手机销售情况（图片源自新浪科技）小米手机销售情况（图片源自新浪科技）
小米手机销售情况（图片源自新浪科技）小米手机销售情况（图片源自新浪科技）

　　招股书还公布了小米各价位手机的销售情况。2018年1-3月，高端旗舰机（3000元以上）销量49.6万部，收入13.15亿元，旗舰机（2000-2999元）销量157.6万部，收入28.40亿元，中高端机（1300-1999元）销量428.1万部，收入48.01亿元，中端机（800-1299元）销量1099.1万部，收入88.61亿元，入门机（799元以下）销量1106.9亿元，收入54.22亿元。由此可见，小米销量最高的依然是千元以下机型。

　　招股书还显示，截至2018年3月，MIUI月活跃用户超过1.9亿，用户每天使用小米手机的平均时间约为4.5小时。2018年第一季度，小米互联网服务收入32.31亿元，毛利21.19亿元，毛利率达65.58%，毛利占比达40%。目前，小米已建成世界上最大的消费级IoT物联网平台，连接了超过1亿台智能设备（不含手机和笔记本电脑）。2018年第一季度，小米在全球消费物联网市场中占比1.9%。

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