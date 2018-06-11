不限量流量套餐太坑人 工信部：限制条款必须醒目

随着各大互联网厂商纷纷推出流量卡，以及运营商自身的改革，“无限流量套餐”已经越来越多，但没有一个是真正的无限流量，都有各自的限制条款。

其实，真正的无限流量套餐并不现实，加入限制也是可以理解的，但问题在于很多规定条款要么十分模糊，要么隐藏很深，一般用户很难注意到，或者很难理解，就造成了不少尴尬事，比如用着用着就被限速甚至封停。

比如5月底，温州的姜先生就因为用流量看视频，在明明还有十几个GB剩余流量的情况下，被浙江移动告知达到了100GB的上线，直接停止了上网功能，只能次月恢复。

针对基础电信企业这种“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工信部相关司局近日组织召开会议，明确提出有关要求：

一是要求企业提高认识。

在提供经营服务过程中，始终从用户需求角度出发，进一步提升服务意识，切实增强用户的获得感。

二是要求企业规范宣传。

高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。

三是要求企业举一反三。

进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

四是要求企业强化服务。

进一步深化供给侧结构性改革，完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

会上，移动、电信、联通三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。