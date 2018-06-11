入门级普及全面屏 中国移动A5手机评测

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中国移动作为国内最大的通信运营商，拥有覆盖广泛的4G网络。其所打造的自有品牌手机，有着得天独厚的潜在用户优势，也最适配中国移动的各项业务。

近日，中国移动推出了一款自有品牌的新手机——中国移动A5，这款手机是中国移动A4的升级版本，它的最大升级之处无疑就是全面屏设计了。这种运营商自有品牌的全面屏入门级手机，无疑会让全面屏设计彻底普及到手机市场中。

入门级全面屏经典设计

中国移动A5是A系列中的首款全面屏设计机型，与前代的A4相比，是有着明显的区分的，这方面主要就是体现在屏幕的设计上。

中国移动A5的全面屏设计，依旧运用比较经典的设计语言，以屏幕为中心向外进行完全对称的设计。顶部额头位置与底部下巴位置面积相互对称，这种设计让人看着十分舒坦，与全面屏设计配合具有很不错的视觉冲击感。

中国移动A5配备了一块5.45英寸的18：9全面屏，屏幕分辨率为HD+级别，现在不少千元级手机也是使用这样的屏幕规格。屏幕正面覆盖2.5D弧面玻璃，许多高端机型目前还在使用这种设计，它的使用为中国移动A5增色不少。中国移动A5的正面设计让我们比较满意，作为一款入门级别的手机，能有这样比较细腻的显示屏，效果已经足够优秀了。

在背面的设计上，中国移动A5与前代的A4设计相似，采用了全曲面的造型设计，不单单在两侧具有弧度，在上下两端同样具有弧度，这让其四角也具有圆球形弧面，持机手感上会更舒适一些。边缘的弧度对于手掌的贴合更为紧密，这种符合人体工程学的设计，相当提升手感。

一体式打造的聚碳酸酯机身，表面进行了喷砂工艺处理，手摸上去并没有那种粗糙的廉价感。没有凸起的摄像头，整个背部十分平整。扬声器位于背面的下部位置，三段式的机身设计相当经典。

中国移动A5是一款可开后盖可换电池的手机。内置双nano-SIM卡插槽，并且还额外提供了MicroSD卡插槽，与双卡功能不冲突。这对于入门级来说十分有必要，毕竟入门机的内部存储少，需要搭配SD卡使用。

在主要接口的配备上，中国移动A5在底部提供了USB接口，顶部则保留了3.5mm耳机接口。

中国移动A5是一款没有硬伤的手机，作为一款入门机，它没有高大上的材质与设计，只有朴实实用的中庸设计。聚碳酸酯的机身皮实耐用，比主流的玻璃材质要结实很多。

{FY入门级硬件规格 功能众多足够使用/FY}

中国移动A5作为一款入门级手机，在硬件规格的表现比较入门，当然比起前代的A4还是进行了配置升级。处理器使用了展讯SC9850K，这款四核处理器能够保证系统基础的流畅运行，并且对于中国移动的网络有着全方位的支持。1GB RAM+16GB ROM的存储规格主要面向基础使用，觉得存储不够的话，可以额外使用一张存储卡。

中国移动A5作为自有品牌的手机，对于中国移动的网络支持很不错，其支持64QAM，能够达到LTE Cat.7标准，300Mbps下行/100Mbps上线速度比以往的4G手机快了50%，已经是中国移动4G+的标准了。

中国移动A5将电池容量提升到了3000mAh，该机的屏幕尺寸较小，使用起来非常省电，综合续航表现超过1天实际。加上其可以换电池的特性，使用起来极为耐用。

在系统方面，中国移动A5搭载的是YunOS系统，扁平化的图标设计与简洁的布局，让用户使用起来十分方便。其功能的提供上，也主要以实用为主。

内置了简易模式，让手机摇身一变成为老年人专用机，这个界面的字体大，操作更加简便，使用起来没有顾虑。另外中国移动A5还提供了远程帮助功能，可以由一台手机控制另外一台手机的远程协助应用。该功能可以远程协助通信录好友、微信好友、QQ好友使用手机，但仅限两部安装了远程帮帮（中国移动定制版）的手机互联。

中国移动A5提供了FM收音机功能，这个功能在使用上非常方面，它不用插入耳机来充当天线，打开应用直接就能使用，这也样其具备了FM收音机的外放功能，这是老年用户十分需要的。另外在FM收音机中还可以直接进行录音。

内置一键换机应用，可以通过无线传输，和SD卡两种方式进行传输，用户可以自行设定为发送方或者接收方，在新旧手机之间传输通讯录、照片等数据，让换机不再变得麻烦，非常方便实用。

中国移动A5配备了一颗800万像素的后置摄像头，前置摄像头500万像素，硬件规格虽说比较基础，不过在功能的配备上却很丰富，有全景相机、手动模式、倒计时拍照、滤镜、HDR等功能，足以应付日常的拍照需求。并且支持二维码扫描以及识图功能，日常使用中会更加方便。

中国移动A5拍照样张：

通过实拍样张来看，中国移动A5能够保证基本的拍照效果，在朋友圈发个图是肯定OK的。当然，对于百元级的一款手机，我们对此就不要太过苛求了。

总结：普及全面屏 适合学生、老年群体

中国移动A5作为自有品牌的手机，其升级幅度还是比较有诚意的，全面屏、电池、处理器等方面额提升都是实打实的，它简单耐用，并且对中国移动运营商网络支持全面。体验上更像是一台上网手机，就像当年的上网本一样，依靠低价迅速获得大众的喜爱。

中国移动A5能够在运营商的渠道下，助力全面屏机型的普及。它或许在一二线市场中没有什么竞争力，但在3线市场后，599元的价格优势与运营商的渠道优势就能展现出威力了，同时这款手机十分适合学生群体和老年群体使用。