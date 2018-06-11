vivo NEX五大核心黑科技曝光 或售3798元

6月份vivo和OPPO等厂商的旗舰机大战中，vivo可能是最先“开火”的一家。根据官方发布的消息，vivo NEX AI智慧旗舰将在6月12号于上海正式发布。也就是说，明天我们就将见到这款神秘旗舰的真面目。其实，网络上关于vivo NEX的爆料一直不断，日前就有网友拍到线下门店关于该机的一张预热海报，海报揭示了该机的五大核心黑科技。

vivo NEX将发布

如图所示，vivo NEX的五大核心黑科技包括：6.59英寸零界全面屏、屏幕发声技术、高通骁龙845+8GB+256GB、自动升级式摄像头和AI智慧识别助手。文字下的手机屏幕下方还显示了一枚指纹图案，手机背面并没有实体指纹键，预计vivo NEX还会延续自家引以为傲的屏下指纹技术。

vivo NEX五大核心黑科技（图片源自微博）

图片源自微博

除了以上黑科技，还有网友发现有人在咸鱼上挂出了vivo NEX的预定链接。该机如传闻一致，拥有骁龙710和骁龙845两个移动平台版本，前者售价3798元，后者价格为4498元，若价格属实，那么vivo这次可以说很良心了。