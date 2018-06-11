少即是多 只有3寸屏的极简主义迷你手机

本文来自设计邦

近几年来，智能手机的屏幕似乎有越变越大的趋势。跟外形尺寸一直在变大相对应的是，它们对当今人类生活的影响也越来越大。但这种影响力的增强是有害的吗？有一些人已经指出，大屏手机正在干扰我们健康的生活方式。

图片版权归pierrick romeuf所有

法国设计师pierrick romeuf向智能手机的设计师们提出了这样的问题：手机尺寸真的重要吗？或许手机根本就不值得我们花那么多时间和精力去关注它，也不需要占据口袋里那么多的空间。romeuf设计了minima，就像它的名字所暗示的那样，它是一部迷你智能手机，与之相比诺基亚就显得非常累赘。它的屏幕只有3英寸，它重新定义了智能手机的用途，它不仅仅只是把手机变小了，正是因为它太小了，我们不可能用它尽情地在netflix上看电影，也不可能用它无限制地刷社交媒体。对用户来说，此时的手机就变成了一个工具，而不是虚拟世界或有害娱乐的连接口。

这种迷你型的手机设计使手机在2018年变成了高效的通讯工具，或许，这也会成为未来十年的趋势。minima采用了混合OS系统，即smartwatch OS和smartphone OS的结合，以便能够适应市场上的任何app。它的屏幕采用18：9的比例，同时它重新引入了按钮，以便能够随时从手机状态切换回工具状态。它的侧面有3个按钮，每个按钮都有重要的功能（返回、主页和相机），基于这个平台，你就无需做一些复杂的操作，只需要简单地按一下按键。让我们拭目以待，看看romeuf的设计是否会流行起来吧。