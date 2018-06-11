谷歌Pixel 3 XL原型机曝光：刘海屏+单摄+4GB

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根据此前的报道，谷歌将在今年下半年发布“亲儿子”Pixel 3和Pixel 3 XL，而在北京时间今天凌晨，XDA论坛曝光了疑似谷歌Pixel 3 XL的原型机。

从正面照片的信息来看，该机采用了时下最为“流行”的刘海全面屏设计，而在刘海上搭载的貌似是两颗前置摄像头。整机来看，四周边框宽度比较细，刘海面积较小，但依然保留了大下巴。图中的Fastboot信息也显示了该机的其中一些配置参数：4GBLPDDR4X运行内存和128GB机身存储。

而在背面设计上，该机依旧采用了Pixel系列祖传的玻璃加金属的双段设计，但玻璃覆盖的面积相比前代产品有了较为明显的减少。除此之外，谷歌依然我行我素地坚持着单摄加单闪光灯，看来谷歌是坚持要用数字算法跟流行的双摄甚至三摄对抗到底了。另外该机没有使用目前较为先进的屏幕指纹，依旧使用了传统的背后指纹。

从这次曝出的原型机图片来看，谷歌Pixel 3 XL的配置没有带来太大的惊喜，尽管从此前的爆料来看搭载骁龙845是板上钉钉的事，但4GB运行内存+128GB存储空间面对疯狂堆料的国产机型欠缺一定的竞争力，作为新一代“亲儿子”来说，这配置显然很难服众。当然，这只是原型机，并非是最终采用的量产方案，因此暂时还不能断定这就是最终的配置，目前可以确定的是Pixel 3系列将搭载骁龙845和专门为刘海屏做了优化的Android P系统。