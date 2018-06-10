外设厂商CHERRY推新品：键盘鼠标还有一款游戏座椅

新浪数码讯 6月10日下午消息，电脑外设厂商CHERRY今日在北京举办2018年度新品发布会，推出键盘鼠标系列新品，以及游戏座椅周边。

今年郑海鸥是CHERRY成立65周年，这个品牌于年在美国创立，最初是做开关的公司；1963年迁回德国，他能壮大，主要原因是赶上了两次风口：战后德国汽车工业发展，CHERRY为车厂设计传感器和开关；70年代赶上计算机行业发展，从开关转变成键盘。

发展至今，CHERRY变成专业机械键盘及周边厂商，以机械键盘核心部件“轴（指键盘字粒下方的开关）”供应商，他们设计的十字形MX键盘开关结构自80年代沿用至今。

键盘鼠标

MX BOARD 1.0 TKL是今天公布的第一款新品，87键盘设计，基于MX8.0系列键盘平台，有RGB多色及白色单一背光可选，MX轴，定价799元；另外还有全尺寸版本，同样是CHERRY家族式设计，棱角分明的外观。全尺寸键盘版本基于MX 6.0平台设计，强调毫秒级别的相应速度，依旧是德国原厂MX轴，并有一个更大的掌托设计，RGB背光版899元，白色版599元。

MX BOARD 1.0 TKL （87键版）

除了这两个系列，CHERRY之前的MX BOARD 6.0也得到了升级，采用全铝机身设计，HS毫秒级响应技术，支持RGB背光可控，掌托为磁吸式，有红轴和青轴版本，定价1399元。

MX BOARD 6.0 RGB

CHERRY今天也公布了自己自己的游戏鼠标新品MC9620，外观比较炫酷，例如鼠标多个部分的RGB灯效，投射式CHERRY logo，自适应的手托，以及一键安装驱动的设计，还能感应按下力度。

CHERRY游戏鼠标新品

今天CHERRY还更新了自己的外设定制服务，在之前定制服务的基础上，加入手机端定制，可一件起订，操作接界面更简单，没有设计基础的用户也可以定制，包括键盘的外观和轴体等等。CHERRY希望用这种服务吸引更多有个性化需求年轻人，这也与它的受众高度相符。

电竞座椅

这才是今天真正意义上的新品，CHERRY宣布跟知名的座椅wagner达成合作，推出Gaming Chair 5.0游戏座椅，这是CHERRY主营业务游戏键盘的延伸。这个椅子在德国设计和制造，主打健康理念，无极调节座椅调节和靠背灯部分，号称座椅靠背可以随着身体转动来进行相应调整，让长时间使用者的胸腰颈椎等部分得到支撑和放松。

Gaming Chair 5.0

Gaming Chair 5.0座椅定价3999元，将于6月17日上市，在上市首周买这把椅子送MX BOARD 5.0键盘。（晓光）