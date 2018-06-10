专访黑莓高层：回归一年，如今这个老品牌怎么样了？

黑莓中国区业务总监印传学

距离黑莓这家老牌智能手机厂商“回归”中国已经有一年的时间。去年，黑莓在中国推出了首款全键盘+触摸屏交互的智能手机KEYone，今年这家手机厂商带来这款手机的升级版黑莓KEY2。

黑莓KEY2在上一代KEYone的基础上做了升级，采用和上一代产品相同的触摸屏+全键盘交互设计，配置方面有所提升，不过价格依然保持在3999元的档位。“回归”中国手机市场的黑莓究竟情况如何？为何黑莓在全面屏的大潮下依然坚持全键盘设计？

CDO首席设计官Hagen fendler

在KEY2发布会后，黑莓中国区业务总监印传学、CDO首席设计官Hagen fendler接受了新浪科技等媒体采访，回顾黑莓过去一年的成绩，介绍黑莓之后的发展策略。

粉丝依然是黑莓的核心用户

黑莓并没有公布去年KEYone的销量。印传学在接受采访时表示，去年黑莓KEYone在刚刚发布不到一周的时间里，京东的预约量超过了14万，而在首销当日这款手机8分钟内卖出了5000台。

从数据上看，黑莓的核心用户依然是该品牌的粉丝。印传学坦诚目前黑莓手机的用户70%到80%都是黑莓的粉丝，剩下的20%到30%是莓友以外的份额。从发布会本身能看出黑莓对粉丝用户的重视，比如给为黑莓作出贡献的莓友颁奖，邀请有影响力的粉丝讲解KEY2新功能。

对于黑莓来说，粉丝就是他们最大的用户群体。这些人看重的是黑莓这个品牌，从早期通过给种渠道购买黑莓手机，到如今黑莓进入中国手机市场，始终保持着一种情怀。这些用户也是黑莓在全面屏时代坚持保留全键盘设计的原因之一。

全键盘要保留 全面屏也会有

黑莓的粉丝对全键盘情有独钟，即便是在这个全触屏、全面屏的时代。于是黑莓决定保留全键盘这个经典设计，让它成为黑莓与众不同的地方。“全键盘设计是黑莓最经典的基因，这是黑莓所坚守和继续传承的”。

印传学认为，在这个千机一面的时代，只有拥有自己的个性的品牌才有可能生存下去。而对于黑莓来讲，全键盘和安全应用就是它的个性。所以我们在KEY2上看到黑莓对全键盘进行了许多优化，包括键盘按键的大小，Speed Key（魔法键）的加入等等，而黑莓引以为豪的安全套件也全面移植到了安卓系统。

除此以外，黑莓还为KEY2增加了语音输入、AI语音助手等功能，希望通过这些功能降低新用户对全键盘的学习成本。“黑莓拥有自己的特色，但这并不意味固步自封，我们也在发展中不断融入时代新科技”，黑莓首席设计官Hagen fendler说道。

而在印传学眼中，有传承有特色，还要有新的东西，这才算得上老品牌的回归。“别的品牌只是贴了个牌子，没有自己的特色，很难有立足之地”。不过印传学也表示，黑莓计划下半年推出全面屏新机，给黑莓用户提供更多选择。

除了京东 黑莓开了首家线下店

在产品战略上，黑莓表示将主打中高端产品，定位商务人群，未来几年内让黑莓占据全球高端手机市场份额的3%到5%。或许正因为产品定位不同，黑莓KEY2才打出了3999元的价格。这个价格算不上便宜，不过相对海外的价格来说倒是便宜不少。

而之所以没有用上高通的旗舰处理器，印传学表示KEY2更多是针对商务人士，提供安全、可靠的工具，而不是针对娱乐的产品，所以目前使用的处理器完全能够应对各种商务场景。

谈及黑莓的渠道策略，印传学表示黑莓在线上与京东合作，同时线下建设星级店，给用户提供体验与服务。据了解，今年4月黑莓在上海开设了首家星级店，未来还将在一二线城市开设八家左右星级店，提供黑莓本地服务和体验。（苏航）