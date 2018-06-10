北京王府井及伦敦Apple Store将在本月进行闭店升级

经在苹果官网确认，Apple Store王府井直营店将于6月24日起闭店。

苹果称，此举旨在带来更好的体验，闭店期间将进行店面升级。资料显示，Apple王府井店位于北京市东城区王府井大街138号北京apm，2012年10月20日开始营业。

外媒9to5mac整理后发现，一周前，Apple Palo Alto（加州帕罗奥图市）闭店升级，伦敦的Apple Covent Garden将于6月27日也开始闭店升级。

Apple Covent Garden是2010年7月开业的苹果第300家店，当时的规模是世界最大。

事实上，苹果南京IST（艾尚天地店）在6月3日就闭店升级了。不过，苹果铜锣湾店和位于重庆的解放碑店事实上也在店面改善升级，但仍然保持部分开放。

据悉，对于Covent Garden、王府井店来说，由于处在知名的繁华商圈，苹果难以进行较大幅度地整修工作，主要升级可能仅体现在更换大屏幕、陈列墙等细节上。