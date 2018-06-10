苹果正想为下一代Apple Watch打造全新按钮设计

新浪手机讯 6月10日上午消息，据外媒消息苹果或正为下代Apple Watch进行“大改造”，其中右侧按钮或进行全新设计。

尽管这次的WWDC18我们没有看到硬件发布，但这次发布的系统则是下代产品的基础。比如说，这次watchOS 5系统中“预示”下代Apple Watch的未来。

四年外观没有改变的Apple Watch

从这次的watchOS来看，Apple Watch正一步步摆脱对iPhone的束缚，使其成为一个更独立的产品。

而在产品设计上，发布四年之久的Apple Watch在外观上并没有太大改变。之前有传闻称，苹果正研发一款屏幕更大但体积不变Apple Watch。

另外，据外媒Fast Company消息，据知情人士透露，新Apple Watch或采用两颗“固定按钮“以取代原有的按压式物理按钮。新固态按钮采用Taptic Engine触觉效果来模拟按下的感觉，这和之前iPhone 7中使用的Home键类似。

而Digital Crown仍然保留并支持旋转操作，但按下的动作也会由Taptic Engine触觉效果来替代。

另外使用带有Taptic Engine触觉效果固定按钮减少了之前物理按钮所需切口，所以对防水性能的支持更好。

关于这款手表的上市时间，据消息人士透露，最早会在今年秋季发布会中见到它，当然他没有把话说死，如果秋季见不到的话，2019年也就见到了。。。。。

（瑞豪）