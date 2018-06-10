Switch没电不怕 Anker充电宝能给它续命15小时

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任天堂Switch好玩归好玩，但相信不少人对它那块内置电池很没安全感。出门开机才刚玩到兴起，电量警报或许就拉响了。现在，移动电源和充电器Anker推出了两款Switch特供充电宝，目标是在外游戏一整天。

Switch使用USB-C接口充电，理论上所有支持USB-C PD协议的充电宝只要电压足够，都能给它充电。Anker把Switch Logo都印到了充电宝上，自然和Switch能够完美适配。他们宣称这款充电宝经过了特别的优化，支持Switch快充，即使边玩边充也能在三小时内充满。

充电宝分两款，容量更大的Anker PowerCore 21000 PD是现有的Anker PowerCore 20000 PD升级版，官方宣称20100mAh的电量让Switch能额外获得15小时左右的游戏时间，给Switch充电2.5次，自重360g，充满自身则需要3.5小时，预售价89.99美元（约580元）。另一款Anker PoweCore 13400 PD拥有13400mAh电量，给Switch续命10小时，相当于1.7次的电量，它自重260g，原地满血复活需要3小时。

目前，这两款充电宝都在官网和GameStop进行预购，7月10日以后开始发货。即使不玩Switch，它们还能为MacBook Pro充电，临时救急奶上一口苹果的笔记本也是不错的。