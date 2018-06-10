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三星又发中端新机 6月初美国上市升级小

三星又发中端新机 6月初美国上市升级小
2018年06月10日 08:53 中关村在线
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　　昨天，三星在美国市场推出了两款中端新机，分别为三星Galaxy J3（2018）和J7（2018），从型号来看，这是三星Galaxy J3（2017）和J7（2017）的继任者，也是升级版，不过从公布的参数来看，这两款机型相较于前代，升级幅度并不算大。一起来看详情。

三星J7 2018 图片来自https：//www.cnbeta.com/三星J7 2018 图片来自https：//www.cnbeta.com/

　　先来看三星Galaxy J7（2018），该机与2017版相比，处理器、内存等参数完全一样，摄像头发生小幅变化，升级后采用了前置1300万、光圈f/1.9+后置1300万、光圈f/1.7的组合，另外的一些变化主要体现在软件的优化上。屏幕为5.5英寸。

三星J3 2018图片来自Cnbeta三星J3 2018图片来自Cnbeta

　　三星Galaxy J3（2018）则采用5英寸高清屏，搭载Exynos 7570四核处理器，辅以2GB内存，16GB存储，支持microSD卡扩展，电池容量为2600mAh，摄像头为前置500万+后置800万的组合。

　　从价格来看，三星Galaxy J3（2018）的价格为210美元，约合人民币1345元，不过三星Galaxy J7（2018）的价格目前还不清楚。

三星J7三星手机
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