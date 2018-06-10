用眼球来控制iPhone是个好想法但解放双手还是没戏

本文来自爱范儿

众所周知，由于采用了能够采集 3D 深度信息的结构光设计，苹果为 iPhone X 添加了不少新的玩法，各种围绕面部的识别方案也成为很多人关注的话题。除了最常见的人脸解锁外，动态 Animoji 表情也衍生出很多鬼畜的表情和短视频，就连苹果自己也尝试用这些头像制作过几期宣传广告，比如像这样的：

在 iOS 12 里，苹果进一步增强了 Animoji 的识别范围，这次连“吐舌头”的动作都可以完美还原到定制头像上了。

但 3D 结构光的潜力显然远不止这些，基于新的 ARkit 2.0，脑洞大开的开发者们又想出了一个新玩法——用双眼来代替手指，直接“操作”iPhone。

名为 Matt Moss 的学生开发者最近在自己的 Twitter 上展示了一个测试视频，从视频中我们可以看到，iPhone X 屏幕中出现了一个光标，而这个光标的“移动”操作则是完全由眼球控制的，此外只要开发者眨一下眼睛，光标也会判定为是“点击”，随即便会进入到新的菜单页面。

根据 Mashable 的报道称，这个所谓的“眼球追踪”功能是苹果在 ARkit 2.0 中新加入的功能：“最初我只是想做个 Demo 来试试看这个功能的可操作性。”

但很显然，配合 3D 结构光更为精准的识别，现在眼球追踪的准确度已经远比前几年那种鸡肋的表现要出色得多。同时这也意味着，现在手机摄像头不仅能用来自拍，同时也能准确判断出你的注意力在屏幕的哪个位置，这也为定制广告和应用服务提供了更丰富的想象空间。

但如果谈论的交互上的实用性，我想大部分人还是更愿意用手指来戳屏幕，为什么呢？

之所以会这么说，或许和三星 Galaxy 系列曾经“翻过的车”有关。早在 Galaxy S4 时代，三星就在手机中加入了一系列眼部和头部控制的功能：如果手机检测到你的视线离开屏幕，正在播放的视频就会自动暂停，此外还可以根据你的头部倾斜角度来滚动屏幕等。

这功能当时起初听上去感觉还是挺酷炫的，但实际用起来可能就成了下面这个样子：

所以，为了你的颈椎考虑，如果你真的打算靠“动动眼珠子”来取代双手，我觉得还是尽早打消这个念头吧。反而是对行动不便的残障人士来说，眼球追踪技术更能展现出它应有的价值和意义。

具体的案例微软已经给出来了，如今 Windows 10 系统便自带了用眼球“操作”电脑的“Eye Control”特性，可以让身体不便的人实现用眼睛来“打字”。

回到苹果这项隐藏的小功能上，值得注意的是，苹果在去年专门收购了一家专注于 VR 头盔和 AR 眼镜视觉追踪技术的德国企业 SensoMotoric Istruments，此举也被业内认为是苹果在为神秘的 AR 设备做技术积累。加上还有一系列手势和眼球追踪专利，说不定在未来苹果的虚拟现实产品中，我们也能看到一些意想不到的新玩法。