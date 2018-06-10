新浪手机> 新机曝光 > 正文

用眼球来控制iPhone是个好想法但解放双手还是没戏

用眼球来控制iPhone是个好想法但解放双手还是没戏
2018年06月10日 08:51 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自爱范儿

　　众所周知，由于采用了能够采集 3D 深度信息的结构光设计，苹果为 iPhone X 添加了不少新的玩法，各种围绕面部的识别方案也成为很多人关注的话题。除了最常见的人脸解锁外，动态 Animoji 表情也衍生出很多鬼畜的表情和短视频，就连苹果自己也尝试用这些头像制作过几期宣传广告，比如像这样的：

　　在 iOS 12 里，苹果进一步增强了 Animoji 的识别范围，这次连“吐舌头”的动作都可以完美还原到定制头像上了。

　　但 3D 结构光的潜力显然远不止这些，基于新的 ARkit 2.0，脑洞大开的开发者们又想出了一个新玩法——用双眼来代替手指，直接“操作”iPhone。

　　名为 Matt Moss 的学生开发者最近在自己的 Twitter 上展示了一个测试视频，从视频中我们可以看到，iPhone X 屏幕中出现了一个光标，而这个光标的“移动”操作则是完全由眼球控制的，此外只要开发者眨一下眼睛，光标也会判定为是“点击”，随即便会进入到新的菜单页面。

　　根据 Mashable 的报道称，这个所谓的“眼球追踪”功能是苹果在 ARkit 2.0 中新加入的功能：“最初我只是想做个 Demo 来试试看这个功能的可操作性。”

　　但很显然，配合 3D 结构光更为精准的识别，现在眼球追踪的准确度已经远比前几年那种鸡肋的表现要出色得多。同时这也意味着，现在手机摄像头不仅能用来自拍，同时也能准确判断出你的注意力在屏幕的哪个位置，这也为定制广告和应用服务提供了更丰富的想象空间。

　　但如果谈论的交互上的实用性，我想大部分人还是更愿意用手指来戳屏幕，为什么呢？

　　之所以会这么说，或许和三星 Galaxy 系列曾经“翻过的车”有关。早在 Galaxy S4 时代，三星就在手机中加入了一系列眼部和头部控制的功能：如果手机检测到你的视线离开屏幕，正在播放的视频就会自动暂停，此外还可以根据你的头部倾斜角度来滚动屏幕等。

　　这功能当时起初听上去感觉还是挺酷炫的，但实际用起来可能就成了下面这个样子：

　　所以，为了你的颈椎考虑，如果你真的打算靠“动动眼珠子”来取代双手，我觉得还是尽早打消这个念头吧。反而是对行动不便的残障人士来说，眼球追踪技术更能展现出它应有的价值和意义。

　　具体的案例微软已经给出来了，如今 Windows 10 系统便自带了用眼球“操作”电脑的“Eye Control”特性，可以让身体不便的人实现用眼睛来“打字”。

　　回到苹果这项隐藏的小功能上，值得注意的是，苹果在去年专门收购了一家专注于 VR 头盔和 AR 眼镜视觉追踪技术的德国企业 SensoMotoric Istruments，此举也被业内认为是苹果在为神秘的 AR 设备做技术积累。加上还有一系列手势和眼球追踪专利，说不定在未来苹果的虚拟现实产品中，我们也能看到一些意想不到的新玩法。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有