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华为GPU Turbo技术真的很吓人 游戏性能大跨越

华为GPU Turbo技术真的很吓人 游戏性能大跨越
2018年06月10日 08:45 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　最近手机圈十分热闹，要说频繁会提到的是什么？“很吓人的技术”绝对是其中之一。在华为消费者业务CEO余承东微博爆料华为手机将发布一项“很吓人的技术”之后，关于这项技术是什么的猜测就层出不穷。就在6月6日下午，华为手机终于正式公布了答案，发布了这项名为GPU Turbo的“吓人的技术”。

　　余承东在发布会上提到，GPU Turbo能够让图形处理效率提升高达60%，功耗降低高达30%，通过硬件升级难以达到的“质变”，并且此前发布了的Mate 10系列、P20系列和MateRS保时捷设计系列上，也有望在近期取得公测或升级。

　　GPU Turbo的命名，借鉴了汽车行业的灵感。就像汽车的涡轮增压一样，GPU Turbo通过软硬件的优化协同，不仅能带来高达60%的图形处理效率大提升，还能降低高达30%的处理器功耗。这意味着，人们不会再陷入流畅度或长续航的两难选择，兼顾了效率和低功耗的GPU Turbo将让华为手机用户在拥有极速体验的同时，不再担心续航问题。

　　在手机的各项应用中，手机游戏无疑是对图形处理效率要求最高的。而通过打通EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈，GPU Turbo实现了整个系统的图形处理效率的极大提升。在使用了GPU Turbo技术后，用户在使用了该技术的华为手机进行王者荣耀、刺激战场等众多款热门游戏体验时，达到近满帧的游戏表现，让用户充分享受极度流畅的游戏体验。

　　在过去，智能手机的高性能高功耗是一种常态，而华为手机为了给消费者带来更好的体验，在提供性能的同时，努力在寻求降低功耗的办法，并且建树颇丰。而此番搭载全新的GPU Turbo技术在提高性能的同时，也带来节省功耗的出众表现。根据华为实验室的实测数据，GPU Turbo 可以带来高达30%的SoC功耗下降。对用户来说，这种改变最直观的感受就玩游戏的时间可以更长，不用担心玩到一半突然没电的情况。根据测试，在同等条件下持续进行同款游戏的情况下，拥有GPU Turbo技术的华为手机持续时间更长。

　　据介绍，这项全新GPU Turbo技术，将在不久之后对华为Mate 10系列、P20系列和华为MateRS保时捷设计等型号进行推送升级，相信可以让华为旗舰手机用户们兴奋不已。要知道，华为Mate 10系列等旗舰此前的GPU图形性能在高端手机中就已可圈可点。对图形运算要求更高的游戏和视频等应用，都可以在华为Mate 10系列上流畅运行。

　　从率先推出AI芯片、徕卡三摄等前瞻性技术开始，华为已经成为新一代手机技术引领者。全新的GPU Turbo技术，更是以高性能，更省电，更“酷玩”，高画质对华为手机图形处理实现质的提升，对智能手机市场带来不可估量的影响。毕竟，在“安卓手机速度不如IOS”的思维锚定下，华为手机以快到飞起的图形技术，展现出将软硬件能力深度协同与实践的能力，为安卓产业带来全新的核心技术竞争力。从这个角度来说，GPU Turbo技术的意义，绝不仅仅是“吓人”而已，拥有华为GPU Turbo技术加持的华为手机就是一台游戏手机。

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