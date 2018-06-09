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Essential Phone搞出“玄学”模组 谁说我凉了？

Essential Phone搞出“玄学”模组 谁说我凉了？
2018年06月09日 10:43 IT之家
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　　据外媒TechCrunch报道，此前一度传出要卖身的Essential Phone母公司近日又有新动作，除了为自家手机推出Android P预览版，他们近期又推出了第二款模组配件——Audio Adapter HD。

　　在此之前，Essential Phone已经推出了全景相机模组，此次推出的Audio Adapter HD模组内建了前级放大器和ESS Sabre DAC，可以播放Tidal等服务支持的MQA格式高品质音乐，最重要的是，这款配件的顶上是设有3.5mm耳机孔的，如果你之前因为 Essential Phone 缺少这个连接口而放弃有线耳机的话，现在可以把它们重新找出来加以利用了。

　　这款充满玄学的模组，Essential Phone并没有公布它的售价，鉴于此前第一款全景相机模组200美元的售价，这款Audio Adapter HD模组估计价格不菲。不过Essential Phone也表示， 将会为Essential Phone使用者提供Tidal Hi-Fi 订阅三个月份的免费使用期。不知道这能不能提振一下Essential Phone的销量。

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