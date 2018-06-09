搭载高通骁龙Windows 10高性能笔记本再曝光

在台北电脑展上，高通正式发布了骁龙850处理器，这款Soc是专为Windows 10 ARM笔记本产品打造的，三星也表示将在2018年晚些时候推出搭载骁龙850的Windows 10笔记本新品。但这些产品仍然是中低端的PC设备，这一状况有望得到改变。

IT之家报道，现在据外媒WInFuture消息，高通公司正在研究并即将推出骁龙1000处理器，这是一款旨在抵制英特尔侵入Windows10 on ARM市场的主力SOC。

目前，骁龙1000处理器的核心数还不清楚，但功耗比当前的ARM芯片高出不少，它的TDP最高可达12W，作为对比，骁龙850的最大TDP为6.5W，前者几乎是骁龙850的两倍。WInFuture表示，骁龙1000的TDP已经接近Intel酷睿U系列处理器的功耗范围，其TDP在15W左右，可用于Surface Pro的低端版本上。

有报道称，华硕将会首先推出搭载骁龙1000的Windows 10笔记本产品，目前设备开发代号为Asus Primus，但在发布时可能会更换名称，设备将基于高通的参考设计。

骁龙1000处理器预计将在2018年年底发布，华硕计划在此之后推出搭载骁龙1000的Windows 10笔记本产品。