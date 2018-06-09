Apple Watch申请血压计专利 腕表测量血压大势所趋

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苹果在最近获得了一项专利，通过腕表上的传感器可以检测出血压。是的，不是那种要绑手臂塞听诊器的那种血压计，只需要在腕表上多加几个传感器就能做到。

但不同于前段时间利用心率和脉搏计算血压的华硕VivoWatch BP，苹果的血压监测系统包括压力传感器、可膨胀部件、以及膨胀部件的驱动器三个部分。也就是说，苹果新专利依然是走传统血压测量的原理，只是做到了微型化。

华硕VivoWatch BP

根据专利显示，膨胀部件不会完全对手臂造成压迫感，只是通过执行元件获取压力数值以推算出结果。高血压已经成为医疗领域一项棘手的问题，单纯依靠医院检测或者傻大粗的家用设备无法做到多次不间断测量。

目前在苹果官网正在销售第三方血压计，并将iPhone作为健康管理工具，而将第三方整合到自家生态之下一直是苹果管用手段之一。毕竟作为出货量最大的智能腕表，Apple Watch能做的就是不断整合更多功能了。