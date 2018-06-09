新版emoji表情候选列表公布有火烈鸟和残障人士专属

本文来自爱范儿

又有一批新的 emoji 要出来了。

据 The Verge 报道，Emojipidea 公布了 Unicode 12.0 的 emoji 候选列表，列表中共有 58 款新 emoji，超过一半是新设计的形象。

其中就包括爱范儿此前曾报道的残障人士专属，如机械臂、机械腿、戴助听器的耳朵、导盲犬等。

结合近两年的时尚风向，火烈鸟可能会是女孩子们的新宠：

有潜水镜、剃刀和斧子：

继增加有色人种专属 emoji 之后，这次的 Unicode 12.0 还增加了几个印度专属，如印度神庙、沙丽、和陶碗油灯（diya 灯，印度当地排灯节会点上的特色油灯），略带些宗教意味。

▲ 印度庙

▲ diya lamp（印度陶碗油灯）

据 IDC 数据显示，2017 年印度共销售了 1.24 亿部智能手机，同比增长 14%，这个人口大国的手机和软件市场都是一块值得开辟的肥田，或许这也是苹果设计其专属 emoji 的原因之一。

除了全新设计形象， Unicode 12.0 预览列表中还有对旧图案做的颜色更新，如不同颜色正方块、圆形和爱心。

需要注意的是，这些都只是候选预览版，最终确定版本可能会略有出入。如无意外，这一版新 emoji 将会在 2019 年 3 月才正式发布。