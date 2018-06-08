OPPO Find X或将成为首部支付宝刷脸支付的安卓手机

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发展至今，Android已经成为当前世界最重要的智能手机平台，逐年的更新逐步完善了基础功能，而在尖端厂商的推动下，越来越多炫酷的功能也来到我们眼前。上月，OPPO公布了针对3D结构光技术领域的新成果，而如今，有关于这项技术的应用又有了突破，OPPO今天正式宣布与蚂蚁金服达成战略合作关系，双方将成立联合创新实验室，探索硬件和软件底层技术的深度整合，并未用户打造更完整的数字金融服务场景。

这意味着，未来OPPO智能手机将实现未来支付宝应用的性能优化和支付场景的一步直达，双方还承诺，将在支付宝上实现基于结构光技术的3D 人脸支付。

什么是3D结构光？

对于3D结构光，业界的从业者可能已经不觉得陌生，但对于普通消费者而言，真正了解这一技术的开端，还是来源于iPhone X。2017年，苹果首次在iPhone X上搭载了基于3D结构光技术的Face ID功能，由于研发难度和产业链的空缺，在随后的一段时间内，3D结构光技术在Android平台尚属空白，更别说用于支付环境。

所谓3D结构光就是通过传统RGB摄像头把环境光、自然光、太阳光呈现出来的光线效果采集起来，形成2D图像。与之相比，3D结构光可以实现高准确度的深度信息采集，快速扫描，根据物体光信号的变化来计算物体的位置和深度等信息，进而复原整个三位空间。相较于传统2D平面的信息采集，3D结构光的信息点更多，识别精准度自然也要更高，由此也实现了更高的安全系数。

根据OPPO公布的资料，OPPO的3D结构光点阵投影器能够实现30w像素以及1.5w个信息点的采集，通过精密的软件算法实现精密度+-0.6毫米的级别。这意味着使用3D结构光技术能够实现超过百万分之一的识别精度，而如今大热的指纹支付，大约仅有五万分之一的识别精度。

Find X将会成为首部支持3D结构光支付的Android旗舰？

据悉，目前在联合创新实验室的推动下，OPPO与支付宝团队已完成3D人脸支付的技术准备工作，官方也宣布，这项技术成果将会“随时”应用于OPPO未来的智能手机产品。考虑到OPPO下一代旗舰OPPO Find X发布在即，而它也几乎确定将会搭载有3D结构光识别技术，这似乎意味着Find X将会成为首部支持3D结构光识别支付的Android旗舰。

OPPO官方表示，使用3D结构光进行支付宝支付，可以实现最快0.1秒的极速支付，在使用体验上足以替代传统指纹、密码或PIN码。

而对于尚未搭载有3D结构光识别技术的现有OPPO手机来说，此次OPPO与蚂蚁金服的战略合作也将令它们获益。事实上，联合创新实验室目前已帮助OPPO正式推出快捷控制中心的“扫码秒付”功能，还将在6月通过负一屏支持包括转账、车主服务、城市服务、生活缴费等八个智能卡片场景的服务对接以及扫一扫功能；乘车方面，OPPO手机已支持通过支付宝应用图标呼出二级菜单中的乘车码，还将在ColorOS中实现乘车码的系统级集成；此外，OPPO智能语音助手已接入支付宝多种服务，将在下一阶段接入自然语音识别系统（NLU）模式，通过OPPO语音助手便可以与支付宝数百个业务进行语音交互。

毫无疑问，OPPO正力图通过全新的技术，全面提升Android平台的使用体验，在智能手机同质化愈发严重的今天，这或许能再一次提升OPPO手机在市场的竞争力，成为继充电、拍照后，OPPO的又一大王牌。