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脱离WiFi'限制 蜂窝版iPad 2018今日开售

脱离WiFi'限制 蜂窝版iPad 2018今日开售
2018年06月08日 16:10 新浪手机
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　　新浪手机讯 6月8日下午消息，苹果官网于今日上架了iPad 2018的蜂窝数据版，定价3557元起。

iPad 2018蜂窝数据版iPad 2018蜂窝数据版

　　苹果在今年的春季发布会上推出定位教育市场的新款iPad。新款iPad的WLAN版本早已上架苹果官网，今天，苹果官网终于上架了iPad 2018的蜂窝网络版。

　　蜂窝网络版iPad 2018同样有32GB和128GB两个版本，配色上和WLAN版保持一致，有银色、金色和深空灰三种配色。蜂窝网络版iPad 2018是全网通，支持国内三大运营商的所有网络频段。

蜂窝版支持频段蜂窝版支持频段

　　iPad凭借其轻便耐用的特点收到人们喜爱。蜂窝数据版增加网络功能后，给了iPad更大使用自由度，在室内有WiFi环境覆盖的环境里可以通过WiFi网络进行工作学习，在没有WiFi覆盖的地方，蜂窝版iPad借助4G网络也能岁是上网。而各大运营商推出的不限量套餐，无疑是更大的推动力。

　　脱离了WiFi网络距离束缚，可以极大拓展iPad的使用半径。它会给以往iPad的使用方式带来从量变到质变的过程。

　　例如对孩子们来说，配合Apple Pencil的支持，让随处写写画画后加入了“随时分享”这个新环节；对出差人群来说，出门在外不需要再找WiFi这个过程或，地图，签字发送文件，视频会议都可以随时开始；而且不用担心钓鱼WiFi的隐患。

　　另外有蜂窝网络，iOS平台的AR游戏或App也有了更长远的发挥空间，比如在户外采用AR建模打一盘游戏，相比室内更宏伟，iPad大屏幕体验也更出色。

支持Apple Pencil支持Apple Pencil

　　iPad 2018蜂窝网络版32G存储售价为3557元，128GB版售价4350元，目前在苹果官网等渠道已经开售。（晨光）

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