黑莓KEY2国内发布：依然全键盘 3999元起

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新浪手机讯 6月8日上午消息，老牌手机厂商BlackBerry（黑莓）在北京举行新品发布会，推出全键盘新机BlackBerry KEY2。该机在KEYone的基础上升级了配置，优化了外观设计，售价3999元起。

BlackBerry KEY2发布会

从名字上看KEY2是此前BlackBerry KEYone的升级版，从外观上看也是如此。BlackBerry KEY2正面和KEYone几乎一致，上分半部分是4.5英寸屏幕，3：2的屏幕比例，下面是QWERTY全键盘；机身背面采用和KEYone相同的纹理式塑胶材质。不一样的地方在于该机全键盘右下角多了一颗“魔法键”，按键面积增加了19.8%，屏幕向上移动了一些，背面镜头也从KEYone的单镜头升级至双镜头，手机整体线条更加硬朗。

BlackBerry KEY2发布会

交互方面，BlackBerry KEY2保留了KEYone上触摸+全键盘的混搭交互模式。除了此前就有的自定义快捷键启动App、键盘触控板、控制指纹识别等功能，黑莓在KY2上加入了一颗快捷键Speed key（魔法键），这个颗按键配合52个自定义按键能够快速启动多种功能。

除此以外，KEY2侧面有一颗增强版快捷键，能够切换不同应用场景，也可以在收到微信等消息时一键切换到相应的应用。

硬件上看，KEY2保留了与KEYone一致的定位，该机搭载高通骁龙660处理器，配备6GB运行内存，机身存储有64GB和128GB两种规格可选，最该支持256GB存储扩展。KEY2内置3500毫安时容量电池，支持QC3.0快速充电。

BlackBerry KEY2发布会

拍照是KEY2改进最明显的地方，它后置1200万像素双镜头，主镜头光圈大小为f/1.8，副镜头光圈大小为f/2.6，支持30fps 4K视频拍摄。KEY2前置800万像素摄像头，暗光环境下拍照可以将屏幕作为辅亮。

BlackBerry KEY2搭载安卓8.1系统，继承了黑莓特有的软件功能。其中包括通知聚合应用BlackBerry Hub，它能将短信、微信等消息通知聚合在一起显示；预装隐私保护软件Privacy Shade，它能防止身边人偷窥手机；Locker隐私空间应用可以将私密数据加密保护起来。

BlackBerry KEY2发布会

另外，黑莓为中国用户增加了一些“智能”功能，比如AI语音助手和智能移屏。智能移屏可以将文本消息拖拽到特殊的应用上，有点类似于锤子的One Step。举个例子，比如有人发消息问“王府井怎么走？”，用户就可以通过快捷键开启智能移屏，将这段话拖到高德地图App，地图会自动搜索王府井。

售价方面，BlackBerry KEY2 6GB+64GB版售价3999元，6GB+128GB版售价4499元。

BlackBerry KEY2发布会

新浪点评：

与其说BlackBerry KEY2是一款新产品，不如说它是KEYone的2.0升级版。KEY2继承了KEYone最核心的设计——全键盘和触摸屏混合的交互，并在这个基础上提升了配置，优化了细节。

虽然官方希望这样“独特”的设计能够吸引更多年轻用户，但是无论从品牌还是价格来看，这款手机的受众大多是黑莓的粉丝和商务人士。如今手机市场的竞争愈发激烈，想凭借此前品牌的影响力和“不一样”的设计突出重围并不是一件容易的事。（苏航）