全球手机一季度出货量统计 中国厂商集体缺席？

新浪手机讯 6月8日上午消息，每隔一段时间就会有数据公司公布全球手机销量的情况，而每家公司不同的侧重点，也帮助我们更好的了解市场情况。比如研究机构IHS Markit就公布了Q1季度不同手机型号的出货量情况。

出货量数据

据IHS Markit发布的一季度手机出货量榜，iPhone X是第一季度销售最好的手机型号， 销量达到1270万台，iPhone 8列第二，销量852万台。

在前十名中，iPhone 8 Plus占第四，iPhone 7占第八，iPhone 6占第九，也就是，苹果包揽了TOP10中的一半，有趣的是，另一半被三星拿走，其中S9出货量727万台，S9 Plus出货量745万台。

另外一家数据公司的解读

不过有意思的是，包括红米在内的“走量”行国产手机型号并没有出现在这份榜单中；而在此前Strategy Analytics给出的榜单中，红米则排到了第五名。

不过IHS有自己的解释，这家公司在报告中指出“中国手机厂商发布新机的时间都相对比较晚”，言下之意是数据体现要到Q2见分晓了。所以不仅仅是小米，包括OV、华为都没有出现在这份榜单中。（王迪）