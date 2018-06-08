新浪手机> 新机曝光 > 正文

全球手机一季度出货量统计 中国厂商集体缺席？

全球手机一季度出货量统计 中国厂商集体缺席？
2018年06月08日 08:40 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 6月8日上午消息，每隔一段时间就会有数据公司公布全球手机销量的情况，而每家公司不同的侧重点，也帮助我们更好的了解市场情况。比如研究机构IHS Markit就公布了Q1季度不同手机型号的出货量情况。

出货量数据出货量数据

　　据IHS Markit发布的一季度手机出货量榜，iPhone X是第一季度销售最好的手机型号， 销量达到1270万台，iPhone 8列第二，销量852万台。

　　在前十名中，iPhone 8 Plus占第四，iPhone 7占第八，iPhone 6占第九，也就是，苹果包揽了TOP10中的一半，有趣的是，另一半被三星拿走，其中S9出货量727万台，S9 Plus出货量745万台。

另外一家数据公司的解读另外一家数据公司的解读

　　不过有意思的是，包括红米在内的“走量”行国产手机型号并没有出现在这份榜单中；而在此前Strategy Analytics给出的榜单中，红米则排到了第五名。

　　不过IHS有自己的解释，这家公司在报告中指出“中国手机厂商发布新机的时间都相对比较晚”，言下之意是数据体现要到Q2见分晓了。所以不仅仅是小米，包括OV、华为都没有出现在这份榜单中。（王迪）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有