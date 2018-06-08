发布会高配词 说国产机秒苹果的DxOMark了解一下

本文来自太平洋电脑网

社交平台的兴起，使人们热衷于分享生活中那些美好的瞬间。从朋友圈到微博，从快手到抖音，每一张照片，每一段小视频，都是生活最真实的写照。

也是如此，消费者对智能机的拍摄能力提出了更高的要求。然而，如何找到一部拍摄能力优秀的智能机产品，依旧困扰着消费者。同时对厂商而言，如何让消费者认识到自家产品的优秀，也是一个难题。

或许这就是当下我们能够在发布会中频频看到DxOMark的原因。这样一个专业且客观的第三方评测机构，正是厂商与消费者需要的。PS：文章部分图片素材源自DxOMark官网。

DxOMark是什么？在智能机相机评测领域处于领先地位

DxOMark是创立于2003年的一个专业相机测评机构、DxOMark意图通过标准化、工业化的流程和专业的设备，来对相机和镜头进行严格、客观的评定。其认为对光学设备的评测是一种科学而非主观的体验。目前，DxOMark拥有世界上最大的图像数据库，数据来自超过10000个测试设备。

早先，DxOMark只对相机的传感器与镜头进行评测。在2011年，DxOMark开始测试智能机和其他移动设备，并于2012年推出了关于智能机的评测专栏DxOMark Moblie。

值得注意的是，DxOMark Moblie的评分基准并非一成不变。随着双摄与AI技术被引入到智能机中，为了更好地应对未来，DxOMark Moblie于2017年9月重新设计了评测基准，新增如变焦、散景等评测内容。

目前，DxOMark Moblie在智能机相机评测领域处于领先地位，其评测结果广为科技媒体界所引用。

DxOMark Moblie的评分体系：智能机的测试会经过七天

DxOMark Moblie对于一部智能机拍摄能力的评分，是综合了照片与视频两个方面分数后的结果。其中，照片方面考察曝光与对比度、色彩、纹理等方面。视频同照片考察的方面类似，但去除了变焦，增加了防抖性能测试。

DxOMark Moblie发布的测试结果结合了实验室里进行的条件可控测试与外部环境里进行的测试，最大程度上保证了测试的一致性。通常来说，对于一部智能机的测试会经过七天时间，多名专业的评测工程师会拍摄1500多张照片，超过两个小时的录像，最终在专业技术软件的帮助下，给出最终评分。

DxOMark CTO Frederic Guichard介绍到，他们坚持会使用同一套流程来进行测试，每一次在自然环境下进行的情景测试都会与现存的手机进行一个对比测试，所以对比分数的结果是严谨可靠的。

考虑到厂商送测的工程机与市售机在软件优化方面存有差异，为了得到更严谨的测试结果，DxOMark采取了多重送测机制。在产品上市前，DxOMark会对厂商送测的原型机进行测试，并根据厂商要求适当提供修改意见，整个评分过程是一个动态结果。而当产品正式上市后，DxOMark还会匿名购买重新进行测试，以检验测试结果的准确性。

DxOMark Moblie有些许争议，背后有什么秘密？

同任何一个第三方评测机构一样，DxOMark 本身的客观性自然也会受到部分消费者的怀疑。

争议的点在于，同市面上大部分评测机构不同，厂商想要送测产品，需要向DxOMark缴纳一笔测试费用，同时DxOMark会在测试过程中提出修改意见。一旦厂商能够按照意见进行优化并得到一个理想的结果，那便能得到一个更好的评分。

部分消费者认为，DxOMark既扮演了裁判，又扮演了运动员，有失公平。

但事实的确如此吗？

事实上，上述说法是错误的。原因在于，DxOMark的评分体系至今尚未公开，即使厂商拿到了修改意见，也无法有针对性的进行优化以拿到一个更高的分数。能够在拿到修改意见后提高分数的产品，一定是能够真正实现进步的产品。

对于一家能够屹立十几年，广受认可的评测机构，信誉大概是比利益重要得多的存在。对于DxOMark的评测体系，我们是可以放心的。事实上，DxOMark的评测大多属于可重复评测，完整的评测报告会在其官网公开，如果消费者有兴趣，完全可以重复大多数评测，以检验DxOMark的客观。

这是当下最好的参考标准之一，但手机拍照还需要消费者摸索

如果您想要选购一款优秀的拍摄手机但没有相关经验，参考DxOMark Moblie的评分是完全可以的。我们可以将DxOMark Moblie的评分理解为一个基础保证，能够在DxOMark Moblie评测中拿到高分的产品，必然是拍照方面素质顶尖的产品，基本功无需质疑。

华为P20 Pro拍摄（普通模式）

华为P20 Pro拍摄（超级夜景模式）

但目前智能机的拍照远远不止于拍照的基本功，诸如鲜艳模式、超级快门等消费者喜爱的功能，在当下DxOMark的评测体系中是不加分的。

所以说，DxOMark Moblie的评分是基础保证。但智能机拍照是否具有可玩性，是否对消费者而言好用易用，还需要消费者自己探索。

总结

无论如何，能够将本来主观的拍摄体验通过科学的测试转化为客观分数，给消费者提供一个明确的参考意见，是DxOMark Moblie存在的重要意义。相信未来，DxOMark也会随消费者的需求更改评测体系，使评测更进一步，给消费者带来更严谨、更实用的评测结果。