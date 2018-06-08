传新款iPhone将升级Face ID 支持双卡双待

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不出意外的话，苹果将在今年将要发布3款iPhone X产品，分别是5.8寸 OLED iPhone X，6.5寸 OLED iPhone X Plus以及6.1寸 LCD iPhone，如今网络上已经曝光了新款iPhone的渲染图，显示三款iPhone X的外观并没有改动，依旧是双面玻璃护色剂，正面刘海屏，LCD版iPhone采用单摄设计，背部设计更贴近于iPhone 8。

而从供应链传出的消息来看，新款iPhone X将搭载新一代Face ID技术，模组体积并没有明显的改动，主要在算法处理方面，预计在可靠度上会有300%的提升，配合升级的iOS 12系统实现有趣的“Memoji”功能。当然，为了更好隐藏元深感设下骨头模组略显密集的开孔，全新iPhone X依旧是清一色的黑色前面板。

此外，针对中国市场的特别需求，有消息指出高阶的iPhone X Plus将独家支持双卡双待，目前已经于6月初在流水线开始生产。

知名分析师郭明錤预测，苹果会在全新iPhone上采用“更加激进”的价格策略，6.5英寸OLED、5.8英寸OLED和6.1英寸LCD 机型，其售价分别为900-1000美元、800-900美元和600-700美元，都比预期中要低一些，以刺激今年新款iPhone的销量。