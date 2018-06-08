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雷军亲承：小米8系列本月供货将超百万台

雷军亲承：小米8系列本月供货将超百万台
2018年06月08日 07:57 新浪科技综合
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　　本文来自IT168　　

　　小米8和8 SE在5月31日的发布会上正式亮相，并且小米8手机最先开卖。6月5日上线首销，在极短的时间内就被抢购一空。不过近日雷军在其微博表示，小米8和小米8 SE的产能爬坡速度很快，预计本月供货就会超过100万台。小米6X也经过两个月的产能爬坡之后，目前全部现货销售。

　　小米8作为小米8周年的旗舰机型，搭载了骁龙845处理平台，拥有6GB+64GB/128GB/256GB三种机身存储配置可选，更有搭载了8GB+128GB机身存储的小米8透明探索版。

　　小米8正面采用了一块6.21英寸的AMOLED屏幕，分辨率为2248x1080，支持DCI-P3色域。拍照方面小米8采用了和小米MIX 2S相同的相机传感器，后置1200万像素双摄，搭载4轴光学防抖技术，前置2000万像素摄像头，支持3D美颜功能。普通版采用红外人脸识别，探索版首次在安卓机中加入了3D结构光人脸识别。

　　而小米8 SE则全球首发了骁龙710移动平台，采用一块5.88英寸的全面屏，同为AMOLED屏幕。后置1200万像素+500万像素双摄组合，前置2000万像素摄像头。拥有4GB+64GB和6GB+64GB两种机身存储配置可选。小米8 SE将于6月8日首发，而小米8则将在6月12日再次开放购买。期待小米8系列早日现货供应，能让更多喜欢小米的用户都能买到自己心仪的手机。

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