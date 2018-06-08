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Android P DP3发布：SDK/API敲定、应用适配开始

Android P DP3发布：SDK/API敲定、应用适配开始
2018年06月08日 07:43 快科技
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　　3月份，谷歌悄然发布Android P DP1（第一版开发者预览），在上个月的I/O大会上，DP2推送，同时，谷歌宣布一加6、小米MIX 2S、vivo X21、OPPO R15等大量手机加入Android P Beta项目，获准尝鲜升级。

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　　根据时间表，Android P会有5个DP版本，最终有望在8月份发布正式更新。这不，第三版（DP3）就在6月初如期到来。

　　DP3的API和SDK已经完全敲定，对于OEM厂商、APP开发者们来说，已经可以着手进行适配和兼容性测试工作了。

　　在Android官网，Pixel四款机型的OTA和工厂完整镜像均发布，谷歌称，其它处于Beta项目的Android P手机，未来几周内会陆续收到推送。

　　根据Android Police的整理，DP3的一些直观变化包括亮度指数级调整、锁屏显示天气和日历最近事件、彩色的指纹录入动画、改良的手势操作（呼出多任务和应用抽屉更方便）、通知回复按钮换新等。

　　当然，UI上的这些调整对于喜好“深度定制”的国产ROM来说，基本也就面目全非了，不具备可参考意义。

　　对于普通用户来说，Android P DP3存在一些影响使用的基本问题，包括UI滑动粘滞、蓝牙播放BUG、NFC功能无法启用等。

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