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三星Galaxy A9 Star发布 2K价位+华晨宇的定位很清晰

三星Galaxy A9 Star发布 2K价位+华晨宇的定位很清晰
2018年06月07日 20:32 新浪手机
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　　新浪手机讯 6月7日晚间消息，刚刚三星正式发布Galaxy A9 Star（以下简称A9 Star）系列新品，作为一款中端设备手机采用骁龙660芯片+4GB RAM+64 GB ROM的硬件组合以及全面屏造型。当然，产品代言华晨宇也是现场的一大亮点。

新的产品代言人新的产品代言人

　　现场首先是三星电子大中华区总裁权桂贤上台宣讲，并回顾了上任一年的感想，比如如何更贴近年轻用户。也因此，此次A9 Star做了许多针对中国用户的优化：比如音乐、自拍，当然还不忘公布产品的代言华晨宇。

　　外观方面三星A9 Star采用非刘海全面屏设计，机身额头和下巴都做了收窄处理，拥有极夜黑和极昼白两种配色可供用户选择。而作为和S轻奢和S系列的区别，A9 Star系列并非曲面屏。

基本硬件参数基本硬件参数

　　整体硬件上，三星A9 Star配备6.3英寸Super AMOLED屏幕，分辨率为2220x1080像素，采用高通骁龙660处理器，搭配4+64GB的存储组合，搭载了Bixby智能助手，配备了一块3700mAh容量的电池，支持杜比全景声音效。

　　在拍照方面，三星A9 Star采用了后置1600万+2400万像素的竖排双摄像头组合，最大光圈为F/1.7，采用了4倍超采样技术，能够有效降低画面的噪点，保证画面的清晰度。A9 Star同时支持AI美拍，能够结合亚洲用户的脸型以及审美等大数据信息进行美颜，并且拥有影棚光效模式。

　　作为价位补足的另外一款产品，会上还推出了三星A9 Star Lite，这款手机搭载6.2英寸Super AMOLED全面屏，采用4+64GB存储组合，配备3500mAh容量的电池。

最终售价最终售价

　　发售方面，三星A9 Star售价为2999元，A9 Star Lite的售价为1999元。此次发布的两款手机目前已可在官网预约，正式发售日期为6月15。

　　新浪手机点评：对战OV，是这两年三星推出中端设备的主要看点。甚至于这次主打的明星代言也都更贴近年轻用户。至于表现如何，还要看今后的销量情况了。(王迪)

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