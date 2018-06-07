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OPPO吴强发文诠释Find精神 一切为了热爱

OPPO吴强发文诠释Find精神 一切为了热爱
2018年06月07日 18:14 中关村在线
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　　6月6日，以往很少对外发声的OPPO 副总裁@吴强Alen在今天罕见地在微博发表了一篇长文，深度诠释了Find精神，字里行间中展现了他对Find系列的那份特殊的感情。上一次他发布微博长文，还要追溯到OPPO R9s 即将发布的时候，他详细阐述了对“这一刻 更清晰”的理解。随后OPPO R9 s摘得2017年国内销量冠军。

OPPO副总裁吴强OPPO副总裁吴强

　　“后中争先”的时候终于到了

　　在今年年初的时候，笔者曾当面采访过Alen，他给人的印象就是：外形干练，散发着一股十足的活力，并且拥有一副坚定的眼神。当时针对Find系列是否会复出我们也有过简单的交流，Alen只是笑着说：我们可能会有打算，只要时机合适就会出现。看来，现在合适的时机到了。

　　“敢为天下后 后中争先”，Alen当初的这句话现在得到了印证。IDC的数据显示，2017年OPPO手机销量为1.118亿，稳居全球第四。然而，OPPO并没有因为傲人的销量而大做文章，他们依然把更多精力放在了产品本身上。

　　一个企业领导人的风格往往会映射到企业的品牌文化当中，OPPO低调、本分企业文化，能让他们更加专注于用户体验和技术创新。另一则数据能够证明这一点，2017年OPPO的发明专利授权量达到1222件，在纯手机终端公司中排名第一。

　　是热情成就了Find 更是Find造就了热情

　　Alen在博文中提到：“Find X是OPPO探索精神的图腾，过去每一代Find产品，都凝聚了OPPO对未来的思考。”这个世界上没有平白无故的爱，用户对于Find系列的思念和感情，正是来源于Find系列对于未来的不断追求和思考，是Find系列的探索精神感染了一代又一代的用户，满足了他们对于未来的向往。

　　为什么会是在这个时间点上重启Find系列？可能一万个用户有一万个理解，而归根结底，我们想还是因为OPPO对于极致产品的追求，总会有人需要去迈出这一步，也总会有人需要去打开未来的大门。

　　打造一款真正能够打动用户的产品并不容易，而打造一款能令自己都振奋的产品更难，这一次OPPO做到了，就像Alen所说的“终于在今年，我们有了让自己振奋的产品，一款具有未来气息的旗舰手机——OPPO Find X。”艺术与科技的融合，OPPO Find X给我们带来了太多的期待。

　　只有脚踏实地的创新 才能走的更远

　　Alen曾经提到：“练好自己的基本功，为我们的用户去打造至美的产品，这是OPPO的最基本的理念。”在OPPO看来，任何的创新都是基于用户真正需求而出发，为用户打造他们真正需要的产品才是最重要的，因为在很多时候用户需要的，往往比他们想要的还要多。

　　OPPO Find系列到底给我们带来了什么？大家可以在《OPPO Find历史追溯 王者归来经典将回归》这篇文章中详细了解。对于未来，OPPO其实已经给我们指引了方向。无论是5倍光学变焦技术还是Super VOOC闪充技术，亦或是3D结构光技术，OPPO总能准确把握用户需求，并且把最新的科技结合进来。

　　另外我们可以看到，每次OPPO最新技术的发布，都是会有现场的成品演示，并不是只活在PPT中，而这也是“本分”的最好诠释。

图片来自于https：//weibo.com/wuqung

　　Find X我们巴黎见

　　OPPO Find X发布会即将于6月19日在巴黎举行，设计师贝聿铭说卢浮宫“预示着未来”，所以在预示着未来的建筑中见证未来，OPPO Find X必将是一款艺术与科技结合的产品。

　　作为真正的未来旗舰，OPPO必将在Find X身上全力以赴，我们目前所了解的各种OPPO黑科技很有可能都会运用在Find X上，并且它一定还会给我们带来额外的惊喜。

　　最后，我们觉得Alen文中的那句话作为结尾最为合适：“现在，OPPO Find X即将来临，我和你一样期待”。 

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