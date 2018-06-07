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OPPO副总裁发文诠释Find精神 FindX是探索精神的图腾

OPPO副总裁发文诠释Find精神 FindX是探索精神的图腾
2018年06月07日 18:11 新浪科技综合
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　　本文来自泡泡网

　　6月6日，OPPO副总裁吴强在新浪微博上发布了一篇长文，详细阐述了OPPO Find X所蕴含的探索精神。还有不到半个月的时间，OPPO就要在法国巴黎发布这款大家期待已久的Find系列新品了，这款Find X也代表着科技与艺术的完美融合。

　　吴强在文章中表示，从Find X的消息公布以来，有很多用户和朋友都在留言表达着对于OPPO Find系列的热爱与情怀。四年来，终于有这么一款产品足够自信能够打动消费者，Find X是OPPO探索精神的图腾，也是OPPO对于艺术和科技完美融合的不懈追求。X的两个笔画就代表着艺术和科技的交汇，得益于技术创新，OPPO完全有能力将梦想变成现实。

　　“本分”一直是OPPO的企业文化，在如今浮躁的风气下，坚持本分的一颗心已经难能可贵。吴强曾在2016年最受尊敬企业颁奖礼上表示，为用户打造至美的产品是OPPO最基本的理念，也是本分。而这些年OPPO一直是这么做的，推出的产品具备至美外观的同时，还给用户带来了独特的使用体验。

　　OPPO Find系列手机是从2011年开始推出的，首款OPPO Find X903上市也标志着OPPO手机进入了智能手机领域。据悉这款手机经过了OPPO三年多时间600多人的研发打造，采用了当时最顶尖的配置，并且侧滑+触屏的设计也是带来了不同凡响的交互体验。

　　而2012年的OPPO Find 3则是采用了顶尖的制造工艺，拉丝不锈钢材质机身配上金属抛光中框，在外观上格外精致。而当时旗舰级的处理器和配置，优秀的拍照，也让OPPO Find 3的综合水平非常高。

　　随后在12年6月OPPO又推出了OPPO Finder，6.65mm的纤薄机身成为当时全球最薄手机，即使放到现在，也足够令人惊叹。

　　12年底，OPPO Find 5则是重新定义了旗舰标准，1080P的屏幕，3.25mm超窄边框，NFC等功能到现在也是旗舰机的水准。Find 5也得到了被誉为“设计界奥斯卡”的IF设计奖。

　　14年，Find 7问世，这也是四年来用户们津津乐道的全能旗舰，最高5000万像素的拍照，天际线呼吸灯，以及一直沿用至今的VOOC闪充，都是行业顶尖的水准。

　　而今年，OPPO已经展示了在技术创新上的强大实力，完成了首个3D结构光技术的5G视频通话演示，随后还推出了OPPO AR开发者平台，一系列的科技创新也代表了OPPO拥有着强大的研发实力，也让我们对于Find X更有所期待。经过大家四年的翘首企盼，Find系列终于即将迎来新品，6月19日，OPPO Find系列满血回归，相信Find X还能再一次引领手机行业。

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