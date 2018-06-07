探索不止，未来已至，从Find精神到OPPO Find X

本文来自太平洋电脑网

所有的期待，都与OPPO Find系列相关联。说起OPPO Find系列，上一次见面已经是四年前的事情了。但即使经过了四年，我们对于Find系列的回归呼声却并未减弱一分。而最近网上公布新品的消息，掀起了网友对新品期待，我们看到不少网友在晒自己过去曾经拥有OPPO Find系列。

所谓Find精神

在OPPO Find 系列重启之际，OPPO副总裁吴强先生在微博上罕见发声，在感谢粉丝苦苦等待的同时，也详细阐述了何为Find精神。

什么是Find精神呢？

从过往的产品中能够看出，OPPO Find，代表了源自探索和想象的智慧、自由与自信。每一款被命名为Find的产品，都是搭载了领先的、前沿的技术。所谓Find精神，是永不停止的探索精神，是人类对于未知的好奇，对未来的向往。而正是探索，使得每一款Find之名的产品，都应是未来技术的代表。

也是如此，在过去的四年中，OPPO团队对Find系列的新品提出了无数超越时代的构想，但最终都被推翻。并不是说这些方案不够好，仅仅只是不够极致罢了。作为Find系列的新品，作为OPPO的新旗舰，出自对未来的敬意，全新的Find产品，必然是艺术与科技的完美融合，必然是极致创新的产物。

而今，吴强先生与他的团队，终于能够交出一份完美的答卷。得益于科技的进步，过往所想，终于能够化为现实。四年的汗水终将化为硕果，代表着Find精神的杰作OPPO Find X，即将惊艳亮相。这不仅仅是一部新旗舰，更是OPPO探索精神的图腾，是Find精神具象化的完美代表。

想来，吴强先生对于Find精神，永不止步，永远探索的精神，或许有着更为深刻的理解。加入OPPO 12年来，吴强先生带领着OPPO营销团队从零开始，一步步将OPPO送上了国内第一智能机品牌的宝座。

而今，吴强先生将开启新的旅程，全盘领导OPPO海外团队。对于OPPO而言，开拓海外市场有着极为重要的战略意义。对于吴强先生来说，开拓海外市场则是一次全新的挑战。

但对于心怀Find精神，勇于探索的吴强先生而言，或许有挑战，才是最有趣的事。

OPPO Find系列产品回顾

2011年8月12日是一个值得被纪念的日子，这是Find系列第一次登场亮相。事实上，这也是OPPO进军智能机领域的标志。OPPO X903，Find系列的开篇之作，一部历时三年，600余名工程师潜心研发的产品，正式来到了我们身边。

半年后，OPPO发布了融合拉丝不锈钢与金属抛光等元素，采用顶级制造工艺所生产的金属旗舰OPPO Find 3。这是一款公认的，没有短板的旗舰产品。至美的造型设计，顶级的硬件配置，优秀的拍照体验，为OPPO Find 3赢下了口碑。也让消费者第一次感受到了，OPPO强大的技术力。

仅仅4个月后，OPPO便再次惊艳四方，于北京798艺术区发布了当时全球最薄的智能机产品，仅有6.65毫米的OPPO Finder。事实上，6.65毫米的机身，即使放在今天，也是值得骄傲的存在。但惊喜不仅如此，OPPO Finder采用的分段式机身更是极具创新性与领先性的设计。于纤薄的机身中融合了众多强大的功能，OPPO Finder完美诠释了Find之名。

又经过半年，OPPO在同一个场地，发布了第一款真正意义上的国产机皇——OPPO Find 5。如果说高通APQ8064处理器与1300万摄像头的加持，已然使OPPO Find 5傲视群雄。那么全球首次使用1080P屏幕这一壮举，真正使OPPO Find 5坐稳了机皇的宝座。

然而我们说OPPO Find 5，更多要说它留给后续机型的财富。可以说OPPO Find 5，给国产手机留下了诸多可借鉴的元素，比如“息屏美学”，3.25毫米超窄边框以及NFC功能等。OPPO Find 5是如此闪耀，甚至征服了海外媒体与消费者。OPPO Find 5不仅拿下了设计界的奥斯卡IF设计奖，更是得到了美国著名IT杂志《PCmagazine》授予的“PCmagazine bestbuy”年终推荐。

时间来到2014年3月19日，依旧是同样的地方，OPPO发布了Find系列的最新作，OPPO Find 7，一部集科技与美感于一体的机皇。

优雅的天际线呼吸灯设计，使OPPO Find 7引领了那一年智能机设计的风潮。时至今日，天际线呼吸灯依旧是不可磨灭的经典设计。在美感之外，还有出众的技术力。但无论是2K屏幕的率先应用，还是对4G网络的支持，都称不上是最大的亮点。

OPPO Find 7给后续智能机产品留下了两笔极为宝贵的财富。一是5000万像素超清画质拍摄。尽管Find 7只搭载了1300万后置摄像头，但Pure Image2.0图像处理引擎的加持，使得OPPO Find 7可以连续拍摄十张照片，并选取最好的部分合成一张5000万像素的超高清图片。这一技术直到今天依旧被部分智能机厂商所模仿。

另一项宝贵的财富便是VOOC闪充技术。“充电五分钟，通话两小时”便是对VOOC闪充技术最真实的描写。可以说，VOOC闪充的出现，使得国内消费者第一次真正感知到了闪充的便捷，加速推进了闪充技术的普及。时至今日，我们能够享受到高速充电，着实离不开OPPO的推广。

关于OPPO Find X，你可以知道这些

四年之后的2018年6月1日，我们共同见证了OPPO Find官网的复活，见证OPPO Find系列的伟大重启，见证一部承载未来的产品——OPPO Find X。

而能被冠以Find之名，OPPO Find X势必是一款集成OPPO最前沿技术的产品。顶级的配置是基础，从骁龙处理器到异形屏，我们能想到的一切顶级设计，应当都不会缺席。

但除此之外，OPPO Find X还能带来哪些惊喜呢？

过去几年，OPPO频频对外展示了诸多黑科技。2016年MWC展，OPPO带来了VOOC超级闪充方案，仅需15分钟便能够充满2500mAh的电池。2017年MWC展，OPPO带来潜望式双摄像头方案，可以实现三倍光学变焦与五倍无损变焦。潜望式双摄像头的体积也足够小，可以适配轻薄机身。

当初，OPPO并未公布上述技术的商用时间。现在看来，应当是为OPPO Find X准备的杀手锏。

近期的些许信息，则能够让我们进一步勾勒出OPPO Find X的轮廓。5月10日，OPPO成功完成了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。通过3D结构光相机记录三维人像信息，运用5G技术进行传输，最终在远端接收显示器上实现了三维人像还原。

根据OPPO官方的消息，3D结构光技术将在至多六个月被实现商用。就目前来看，OPPO Find X将很有可能成为第一款消费者能够买到的搭载3D结构光技术的安卓旗舰。

而3D结构光的引入，不免让我们联想到其实际应用场景。除了人脸识别外，3D结构光技术对于AR技术有着重要意义。在5月19日的OPPO R15星云版特别版发布会上，OPPO正式发布了OPPO ARunit开发者平台。考虑到这是一套完整的原创AR平台，并构思在未来打通全平台。我们有理由相信，OPPO对于AR的期望远比我们想象中要更高。

作为承载未来的产品，我们更有理由相信OPPO Find X将在AR领域迈出重要一步。对于OPPO而言，只要OPPO Find X能够成功，必然能够带动开发者对于OPPO ARunit平台的关注。

其实，OPPO一直都是一家技术力公司。从3D结构光到AR，从AI到5G，OPPO从未停止对未来技术的探索。OPPO Find X，大概就是OPPO用来证明自身技术力的最佳解了。

总结

法国当地时间2018年6月19日，OPPO将在巴黎举办OPPO Find X新品发布会。有趣的是，本次OPPO Find X的发布会选在了卢浮宫的玻璃金字塔下。这座被知名设计师贝聿铭称为“预示着未来”的建筑，这座被建筑界认为融合了现代艺术与科学技术的建筑，同OPPO Find X是如此相配。可能真的没有比这里，更适合作为OPPO Find X发布的地点了。

一个X，两个笔画，一笔艺术，一笔科技。当科技与艺术相遇，承载Find之名的产品，将再次惊艳世界。

所以，你准备好迎接，迎接未来了吗？