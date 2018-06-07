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米家直流变频落地扇发布：349元支持语音控制

米家直流变频落地扇发布：349元支持语音控制
2018年06月07日 14:51 新浪数码
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　　6月7日，小米生态链发布了米家直流变频落地扇，这款产品采用直流无刷电机，号称可通过App实现100挡无级变速，并且支持通过小爱音箱进行AI智能语音控制。

　　米家直流变频落地扇由小米和小米生态链企业智米科技共同研发和制造，模拟自然风算法，通过采用随机变量，能够产生截然不同的自然风，实际体感与自然界十分相似。根据米家的的说法，相比之下，传统风扇的自然风仅仅是一个风速组合的不断重复，实际体感生硬。

　　支撑模拟自然风舒适体验的基础，是7羽叶扇叶设计，和直流无刷电机的采用。

　　相比传统3羽叶产品，7羽叶扇叶能够更密集均匀地切割气流，降低出风顿挫感；直流无刷电机提供了更大的转速范围，并且变速平滑、低速平稳。

　　通过联动小米AI音箱系列产品，用户可以通过语音对产品控制，包括切换直吹风与自然风、调节风速、开关摆头、自定义关机倒计时等。

　　在俯仰方面，传统风扇往往仅能在几个档位上进行调节。相比之下，米家直流变频落地扇采用了无级阻尼转轴，其原理与笔记本电脑屏幕转轴相似。

　　由于选用了直流无刷电机，米家直流变频落地扇避免了运行中的碳刷滑动和轴承摩擦，实现了低至33dB（A）的静音表现，而直流无刷电机同样具备低能耗的特点，整机最低功耗仅1.8W，粗略计算相当于1度电可不间断运转长达20天。

　　米家直流变频落地扇定价349元，用户可以在6月8日到小米商城、小米之家、小米有品、天猫、苏宁购买。

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