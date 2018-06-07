华为手机"吓人技术"起底，原理竟是"涡轮增压"

前不久，在网上引起轩然大波的华为手机“很吓人的技术”，终于在6月6日下午正式发布，这项名为GPU Turbo的“吓人的技术”，通过软硬件协同的方式解决了长期困扰安卓的游戏、画面流畅、帧率等问题，更给安卓系统带来前所未有的超越。并且官方宣布，将在不久后对Mate 10系列、P20系列以及华为MateRS保时捷设计等现有华为旗舰机型，以升级包的形式进行升级推送，让老用户手中的华为手机继续增值。

“吓人技术”究竟是什么？

“吓人技术”名为GPU Turbo技术，取义自汽车中的“涡轮增压”技术，是华为手机针对手游体验的一种优化措施。近年来，尽管芯片技术突飞猛进，芯片制程工艺从16nm一路挺进到7nm，性能提升幅度很大，但仍然无法满足手机游戏对画质越来越高的需求。这就使得手机厂商在提升硬件性能的同时，必须进行深层次的游戏优化。、

GPU Turbo技术本质上是一种移动图形计算加速技术，通过软硬件协同，提升GPU运算效率，从而提升图形类应用的用户体验，由于CPU和GPU的使用效率更高、性能调动更加充分，因此也更加节能。相对于其他同配置机型，搭载此技术的机型图形处理效率可提升高达60%，功耗减少高达30%。

在实际使用场景中，长时间玩游戏导致手机发热、功耗加大甚至游戏卡顿是常有之事。尽管性能、功耗和发热之间的矛盾本质上无法调和，但GPU Turbo技术可以将这种情况大大缓解。

余承东在近日表示：“吓人的技术会在华为旗舰系列手机同期支持使用”，据悉华为Mate 10系列将会成为首批升级的机型之一。由于此技术对游戏性能有巨大提升，因此未来也会应用在VR/AR游戏方面。

GPU Turbo技术本质上是硬件、系统和应用之间的综合协调机制，其技术发力点并不仅仅局限于硬件。这对于行业中以硬件见长的厂商来讲，或多或少会形成一定的技术压力，相应的，也会为行业树立更高的要求和目标。

GPU Turbo技术未来如何更“吓人”？

时下GPU Turbo技术刚刚推出，还有很大的提升空间。在我看来，最有可能的提升方向莫过于华为手机引以为傲的AI计算。目前此技术并未加入大量的基于NPU的AI算法，但鉴于NPU强悍的AI运算能力，华为手机未来不排除通过AI进一步提升游戏体验的可能。在目前NPU主要应用在摄影、图像处理、视频和语音助手等方面。

“吓人”的GPU Turbo技术不仅仅是一种对用户需求的改进措施，更是技术和行业上的变革。预计到2020年，华为手机有可能满足分辨率为2K、帧数在120FPS以上的手游体验。目前华为手机还在优化这项“吓人技术”，在这项技术更加成熟并大规模商用后，更多手游玩家可能会优先考虑华为手机。

总结：

对于厂商来说，硬件、软件、系统“三位一体”的全方位优化相对于单一的性能提升见效更加明显。对于用户来讲，购机成本减少，游戏体验也会更好。相对于纯粹的“游戏手机”，采用“吓人技术”的手机在游戏之外拥有更多可能。这才是“吓人技术”拿出来“吓人”的点。至于“吓人技术”实际表现如何，我们后续还会推出针对性的游戏测试。