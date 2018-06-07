坚果Pro 2微信更新致聊天记录丢失 用户要求退款

新浪手机讯 6月7日下午消息，据网友在黑猫投诉平台（tousu.sina.com.cn）反馈，锤子科技的坚果Pro 2手机自动更新微信App后，导致用户的微信数据全部消失。锤子科技客服表示愿意赔偿一个充电宝作为补偿。

用户在黑猫投诉平台的投诉

另一名用户的投诉

根据用户在黑猫投诉平台的描述，锤子科技在手机内置的应用商店中推送微信App更新，更新时提示App签名不一致。应用更新后，该用户发现微信内的重要资料和聊天记录全部丢失。

不是硬件问题不能进行退货赔偿

造成损失后，该用户联系了锤子科技，后者表示手机应用商店有免责声明，故锤子科技不承担责任。而用户则认为锤子科技并没有做到明确告知消费者更新微信会导致数据丢失，所以该用户希望锤子科技能够退货并进行赔偿。

针对此事，新浪科技联系了锤子科技，其表示由于非硬件问题不能进行退货赔偿，会给用户配件作为补偿。但截至发稿仍旧没有正式的官方说明。

坚果Pro 2微信更新数据丢失不是个例

坚果Pro 2微信更新导致聊天记录等数据丢失不是个例。除了黑猫投诉平台，微博、锤子科技论坛均有用户反映相同的问题。这些用户都是在5月31日收到应用商店更新微信App的提醒，更新后发现需要重新登陆（以前微信更新不需要重新登陆），结果微信内的数据被全部清空了。

用户在论坛反映类似问题

一些用户表示，近期坚果Pro 2中不少App通过内置应用商店更新都提醒签名不一致，其他App没什么问题，但是微信中的聊天记录等数据全部丢失了。

目前，锤子科技客服并未在黑猫投诉平台给出回复。

律师建议：

新浪手机就此事咨询了北京市盈科律师事务所白小莉律师。白律师认为类似案件取证比较困难，胜诉的几率小。“由于微信上数据已经丢失，丢失了什么很难证明，也很难排除其他参与因素，所以即使走法律程序胜诉的可能性也比较小”。

坚果手机首次激活时的免责声明

在锤子手机首次激活时，我们发现一项免责声明，声明中提到“对于使用或者信赖此类第三方应用程序之可用内容、产品或服务而导致、涉嫌导致或有关的损坏或损失，包括但不仅限于移动设备的损坏或数据丢失，锤子软件不负任何直接或间接责任”。白律师表示这则声明适用于上述案例，前提是用户能看到该声明。

“免责声明是否有效还要看是单方还是双方，如果用户登录时可以选择同意或者不同意的，选择同意则视为双方协议因此具有约束力，如果没有可以选择同意不同意的选项则属于单方声明，商家的单方声明免除己方责任或者加重消费者义务的，有可能会被认定为无效，故该声明是否具有约束力还需要司法最终确认。”