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vivo NEX跑分曝光 除了骁龙710还有个骁龙845版

vivo NEX跑分曝光 除了骁龙710还有个骁龙845版
2018年06月07日 12:02 手机中国
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　　vivo已经宣布将在6月12号于上海发布全新旗舰机——vivo NEX，该机实际上是vivo APEX全面屏概念手机的量产版。而随着发布会的临近，越来越多的消息也开始现身网络。继昨天网友晒出vivo NEX的宣传册后，今天我们又发现了该机在GeekBench上的跑分。

vivo NEX将发布vivo NEX将发布

　　这款现身GeekBench跑分网站的新机，型号为vivo NEX S，从命名看应该就是vivo NEX无疑。其单核成绩为2419分，多核成绩则为9085，搭载高通骁龙845移动平台，且配备8GB运存，属于目前的顶级水准。此前还有一款vivo NEX A的新机通过了3C认证，这或许印证了我们的猜测：vivo NEX将有两个处理器版本，一个是骁龙845，另一个则是骁龙710。

vivo NEX跑分vivo NEX跑分

　　根据昨天网络上曝光的宣传册图片，vivo NEX搭载6.59英寸零界全面屏，采用升降式前置摄像头，配备6GB运存+128GB存储，电池容量为4000mAh。预计骁龙710版本会搭载6GB运存，其售价相比骁龙845版应该也会更亲民。

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