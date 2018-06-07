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CES Asia 2018还有什么新亮点？看完这篇预测就知道

CES Asia 2018还有什么新亮点？看完这篇预测就知道
2018年06月07日 11:16 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿　　

　　CES Asia 2018，将于本年 6 月 13 日在上海开展。

　　除了常规的电视、音频等消费电子类展示，今年的 CES Asia 把更多的重点放在了汽车技术、人工智能和机器人领域这三大领域上。

　　电视

　　常规方向上，电视依旧是 CES Asia 的重点。

　　如常参展的索尼，预计将会在本次展览上展出他们年头发布的旗舰级电视 A8F 和 X9000F。伴随这两款旗舰电视展出的，相信还能在现场碰上最近发布那两款支持 Dolby Atmos 杜比全景声的回音壁 HT-Z9F 以及 HT-X9000F。

　　其他产品线方面，或者索尼会有相应的展示，但相信展示的主要部门还是电视。

　　康佳、长虹、创维等这些国产厂商都会在 CES Asia 上展出自家的 OLED 电视产品，相信主要也还是面向入门到中端定位的用户群体。与此同时，海信、长虹、艾洛维也会在展会中展示自家的激光电视新品。

　　还有就是，显示器品牌 AOC 也打算在本届 CES Aisa 展示他们专门针对家用游戏用户推出的一种名为“游戏电视”的产品。AOC 希望借助 CES Asia 这个较大规模的展示平台，加上中国放开游戏主机销售政策，用“游戏电视”这个概念为打出一个新的市场定位，在显示产品中再占多几分地。

　　音频

　　除了电视，音频也是消费电子领域中一个非常重要的环节。

　　随着播放设备接口的改变，消费者对音频类产品的需求方向也有所改变。爱范儿（微信号：ifanr）在之前的报道中也提到过，现在的一般用户对于随身音频类产品的需求着重点已经不在听感上。当产品的听感能够达到预期时，他们则会追求更多在功能上的特异点。

　　首先，无线和降噪是目前最大的功能热潮。无线能够让使用变得方便，降噪也能够让降低使用环境对声音的影响。两者结合时产生了一种特别的化合作用，在传输和声音技术都提升的今天，降噪对听感的影响也比以前低，在这些效果的共同作用下，形成今天全民追捧的效果。

　　这个，其实只要看 2016-2018 上半年这一年半间的耳机产品推进策略就可以知道。BOSE 的 QC 系列和索尼 1000X 系产品的激烈厮杀，正正就能够说明这个股热潮的影响力。

▲ 搭载 Google Assistant 的 QC 35 ii▲ 搭载 Google Assistant 的 QC 35 ii

　　不过，无线降噪这个热潮已经慢慢稳定下来，市场上也需要迎来一个新的功能点。那借助语音助手实现的智能化，相信就是音频设备的下一个功能点。

　　目前搭载智能助手的音频设备，主要都是以“智能音箱”为主。比起以前只有亚马逊 Echo 和 Google Home 的单打独斗，现在可算到达了百家争鸣的状态。而这种语音助手智能化的热潮，也逐步蔓延到耳机圈中。

　　现在搭载了 Google Assistant 的耳机有 Google 的 Pixel Buds 和 BOSE 的 QC35 II，Pixel Buds 能与 Google Translate 联动，支持实时翻译，再加上语音助手，Pixel Buds 还真的能算是一款完全的智能耳机。

　　除了 BOSE 和 Google，Monster 魔声之前也推出过一款支持语音控制的产品。或者趁着这个语音助手热潮，在这届 CES Asia 上将会看到更多支持语音助手的耳机产品出现。

　　汽车

　　汽车领域方面，这次 CES Asia 的重点还是自动机驾驶技术。

　　有相关报道指出，本届 CES Asia 将会搭建一个大型的自动驾驶展示。届时百度将在室外场地进行 L3（有条件自动化）和 L4（高度自动化）两个级别的自动驾驶试乘活动，展示 Apllo 平台的最新技术成果。

　　另外，专注自动驾驶技术的拜腾也会于 6 月 13 日在 CES Asia 发布新演讲，发布他们对自动驾驶的新规划，并阐述拜腾是如何打造为自动驾驶和共享出行时代而生的 “下一代智能终端” 。由此可见，应该还有一些跟车联网相关的技术要发布。

　　人工智能

　　人工智能，在本次 CES Asia 中占了一个非常大的比重。

　　在 CESAsia2018 中，将有超过 35 家企业在全新的人工智能展区亮相，汽车技术展区也将汇集 50 多家企业参展。同时阿里巴巴人工智能实验室和拜腾汽车将会共同亮相。而百度今年也将携自主研发的对话式人工智能系统 DuerOS 来到本届 CES 中。

　　根据相关报道显示，阿里巴巴人工智能实验室将在 6 月 14 日发表主题演讲，会重点介绍阿里巴巴人工智能实验室在智能家居领域的创新。此外，阿里巴巴人工智能服务平台，已经具备了听觉、视觉的能力，多模态交互也在不断进化完善中，如何将这些服务赋能给更多合作伙伴，也是阿里巴巴人工智能实验室正在思考的问题。

　　写在开展前

　　总的来说，这次 CES Asia 依旧是一次综合性很强的泛科技展会。

　　在展示内容上，CES 已经开始出现变化。它的重点不再是一只关注消费类实体产品的展会。现在有更大的比重，放在了技术层面上。包括人工智能、5G、自动驾驶技术、3D 打印技术…这些技术热点，CES Asia 都会涉及到。

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