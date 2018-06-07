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全面屏手机屏幕边角是方的？教你一键变圆角

全面屏手机屏幕边角是方的？教你一键变圆角
2018年06月07日 08:23 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　现在市面上出现了越来越多的全面屏手机，但是并不是所有的全面屏手机，都做到尽善尽美。

　　刘海屏自不用说，不少低端的全面屏手机，甚至连屏幕四角都仍是方的，看着一点都不协调。怎么办？今天就来给大家介绍一款可以让直角屏幕变圆角的APP，希望大家喜欢！

　　这款APP的名字叫“小圆角”，非常简单直接。它的原理是通过安卓的悬浮窗机制，来遮挡屏幕四角处，让直角变成圆角。

　　开启APP后，首先需要赋予存储读取权限以及悬浮窗权限，这款APP来自个人开发者，其实权限申请得并不多，所申请的权限都和本身的功能有关，还是比较干净的。

　　接着，进入到APP当中，可以看到界面上方有一个显眼的开启圆角的按钮。这个按钮可能会随着界面滑动而收起来，想要用的时候，只要重新从上方将它拖出来就可以了。

　　这个按钮周围的圆形滑竿是用来调节圆角的弧度的，调节的效果即时可见，相当不错。只要开启了圆角的开关后，那么这个圆角就会一直存在于安卓系统中几乎所有的界面，视觉效果可谓是焕然一新。

　　当然，如果你想要用得更加贴心，那么就可以研究一下其他设置选项。

　　例如，通过开启前台服务，可以降低后台被杀的几率，让圆角的存在更加问题；又例如如果用的是AMOLED屏幕，则可以开启防烧屏模式，圆角遮蔽的像素会自动微调，防止因为长时间不发光导致亮度不均出现烧屏现象。

　　而长按边缘隐藏圆角这个功能，则可以在看视频这类场合下大发神威，让屏幕四角不至于因为圆角而不能完整显示视频内容，这款小圆角APP的确有不少亮点设计。

　　虽然这是一款把屏幕四角变成圆角的APP，但是最近的版本，它有加入了一个挺好玩的功能——边缘闪光。开启了这个功能后，一旦有APP来通知，屏幕边缘就会亮起一圈跑马灯。如果你用的是AMOLED屏幕的话，视觉效果会尤为炫酷，值得一试。

　　简单来说，这是一款功能比较别出心裁的APP。如果你是全面屏手机的用户，想要调节屏幕四角弧度，这款小圆角APP还是很值得尝试一下的。

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