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黑莓KEY2配置曝光：骁龙660+6G

黑莓KEY2配置曝光：骁龙660+6G
2018年06月07日 08:21 快科技
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　　黑莓官方之前宣布将于6月8日（明天）在北京举办新品发布会，正式发布黑莓KEY2，而该机在近日频频曝光。

　　此前，就有大神爆料出黑莓KEY2的真机渲染图，了解到该机继续使用全物理键盘设计，使用背部双摄像头。

而今天外媒GSMarena的消息，则是曝光了黑莓KEY2的具体配置。而今天外媒GSMarena的消息，则是曝光了黑莓KEY2的具体配置。

　　从图中我们可以了解到，黑莓KEY2采用4.5英寸屏幕，物理全键盘拥有背光和指纹功能，搭载高通骁龙660，配备6GB内存，拥有64GB和128GB存储，最高可扩展256GB存储，电池容量为3500mAh，支持高通QC快充3.0，运行安卓8.1系统。

　　在相机方面，相比KEY有着较大的升级，后置双摄为1200万+1200万像素，1.28微米像素、f/1.8光圈，可以每秒30帧拍摄4K视频，并配双LED闪光灯。

　　前置则是800万像素镜头，在暗光环境自拍时屏幕可以进行辅助照亮，以便于拍照更清晰。

　　另外，价格方面也有所透露，美国价格为649美元（约4150元人民币），欧盟为649欧元（约4881元人民币），英国为579英镑（约4959元人民币），按照这个价格，那么国内发布的可能会在4000元左右。

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