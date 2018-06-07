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喜大普奔 苹果App Store终于添加免费试用功能

2018年06月07日08:16  新浪手机   收藏本文     
自2008年诞生以来，App Store从未加入过免费试用功能自2008年诞生以来，App Store从未加入过免费试用功能

　　新浪手机讯 6月7日上午消息，随着2018年全球开发者大会（WWDC18）的召开，苹果公司更新了其App Store开发指南。开发者和用户们都期待许久的功能——App免费试用终于被写入规则条款中。

　　根据这份文档中3.1.1条款，“App现在可提供一个免费试用期，开放此应用的部分或所有功能。试用期可以定为14天或其他时间。但在试用开始之前，开发者必须明确标注在试用期结束之后关闭的相关服务及功能，提醒用户到时为这项试用过的服务付费。”

　　因为此条款才公布，目前App Store还没有体现，但有它做依据，开发者们会尽快给自己的App上线免费试用功能。这对很多比较贵的应用，以及那些专业级App是非常好的消息。它会引导App的营销方式变化，用户试了再决定买不买、或买哪个App，也有助于开发者提升自己App品质，加强App Store内的竞争。

　　如今已经消失的Windows Phone，和Google Play都提供试用功能，用户可以下载完试用一段时间再决定是否购买。但iOS App Store从2008年建立之初就没有试用，只有订阅类产品支持免除用户第一个订阅周期费用。

　　除了免费订阅功能，苹果公司还修改了其他几处开发条款，包括限制订阅应用程序诈骗人们的钱财，并对Steam Link这种可以将电脑游戏投射到手机上的新形势做出了新规则。（晓光）

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文章关键词： 苹果app试用

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