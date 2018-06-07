moto Z3 play发布 侧面指纹赠送电池模块

摩托罗拉正式发布了moto Z3 Play这款模块化新机。这款手机依旧主打模块化百变多玩法，为了让消费者体验模块化带来的方便，此次在美国地区销售的moto Z3 Play将会捆绑Battery moto mod进行销售。

（图片来自外媒）

首先我们来看看外观方面，moto Z3 play依旧采用了熟悉的moto家族式设计语言，不同的是，moto Z3 play这次将屏占比进一步提升，圆润的机身看起来震撼力更强。此次moto Z3 play采用的是侧面指纹识别，但是并没有和电源键集成在一起。

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背部机身的双摄依旧集成在了一起，下方是用于连接模块的金属触点。具体配置方面，moto Z3 play搭载了骁龙636处理器，拥有4G内存，提供32G与64G两种版本，拥有一块6英寸18：9分辨率1080P的AMOLED屏幕，搭载了前置800万像素，后置1200万+500万双镜头组合，内置3000mAh电池，支持15W快充。moto Z3 Play巴西售价为2299巴西雷亚尔（约合人民币3800元），美版售价是499美元（约合人民币3200元）。