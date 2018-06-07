新浪手机> 新机曝光 > 正文

三星Note 9现身：配置依旧彪悍的双处理器旗舰!

三星Note 9现身：配置依旧彪悍的双处理器旗舰!
2018年06月07日 07:59 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自太平洋电脑网

　　三星新一代机皇Galaxy Note9渐渐浮出水面，虽然说外观与Note 8可能并不会相差太远，但内部硬件可是全新升级的旗舰配置。

　　根据微博@i冰宇宙 的说法，三星Galaxy Note 9最高拥有8+512GB的存储组合，除此之外还将继续支持MicroSD卡扩展，那样就能带好多电影出去跟朋友一起分享啦。而根据目前的爆料，外媒SLASHGEAR还制作了一张配置对比图。

　　根据之前GeekBench的跑分数据来看，今年的三星Galaxy Note 9同样会采用骁龙+三星双处理器的销售方式。在中国等国家出售骁龙845版本，而在其他国家或地区出售三星Exynos 9810处理器版本。、

微博@i冰宇宙 配图微博@i冰宇宙 配图

　　具体跑分数据可以看以下两张跑分图，虽然说测试跑分有些相差，但相信通过三星自家的调教，最后双版本的体验感受并不会相差太远。

　　配置方面，三星Galaxy Note 9采用了一块6.38英寸 2K AMOLED屏幕，6GB内存起步（最大为8GB），而且存储拥有64GB、128GB和256GB这三个版本。三星Note 9还拥有3300mAh电池，支持QC4.0快充。虽然摄像头参数并未清除了解，但新一代安卓机皇能差到哪里去？

　　ps。据传三星Note 9将提前到7月29日发布，想要了解最新三星机皇信息要继续关注PConline手机频道哦~

三星旗舰参数
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有