三星Note 9现身：配置依旧彪悍的双处理器旗舰!

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三星新一代机皇Galaxy Note9渐渐浮出水面，虽然说外观与Note 8可能并不会相差太远，但内部硬件可是全新升级的旗舰配置。

根据微博@i冰宇宙 的说法，三星Galaxy Note 9最高拥有8+512GB的存储组合，除此之外还将继续支持MicroSD卡扩展，那样就能带好多电影出去跟朋友一起分享啦。而根据目前的爆料，外媒SLASHGEAR还制作了一张配置对比图。

根据之前GeekBench的跑分数据来看，今年的三星Galaxy Note 9同样会采用骁龙+三星双处理器的销售方式。在中国等国家出售骁龙845版本，而在其他国家或地区出售三星Exynos 9810处理器版本。、

微博@i冰宇宙 配图

具体跑分数据可以看以下两张跑分图，虽然说测试跑分有些相差，但相信通过三星自家的调教，最后双版本的体验感受并不会相差太远。

配置方面，三星Galaxy Note 9采用了一块6.38英寸 2K AMOLED屏幕，6GB内存起步（最大为8GB），而且存储拥有64GB、128GB和256GB这三个版本。三星Note 9还拥有3300mAh电池，支持QC4.0快充。虽然摄像头参数并未清除了解，但新一代安卓机皇能差到哪里去？

ps。据传三星Note 9将提前到7月29日发布，想要了解最新三星机皇信息要继续关注PConline手机频道哦~