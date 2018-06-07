vivo NEX发布在即 骁龙710新版本曝光

作为国产大厂的vivo，在新技术的研发和应用方面一直以来都十分超前。从X20的屏幕指纹第一次和我们见面，再到后来真全面屏手机APEX的问世，这些都证明了vivo在技术研发与应用上的实力。近日vivo终于宣布将于6月12日在上海举办新品发布会，为我们带来NEX这款新机。

目前网上关于这款新机的消息层出不穷，从此前流出的图片来看，vivo NEX将拥有双版本。二者外观上应该相差不大，均采用一块6.59英寸的零界全面屏设计，分辨率为2316X1080，拥有一块4000mAh的电池，搭载了后置1200+500万像素双摄。标准版拥有6+128GB的内存组合，而旗舰版则拥有8+256GB的超大运存组合。

此外，标准版搭载的是骁龙710 AIE处理器、旗舰版则搭载的是骁龙845 AIE处理器；普通版采用的是后置指纹识别，旗舰版则采用了屏幕指纹识别；在HiFi方面，普通版采用的是AK4376A芯片，而旗舰版是SIP封装。同时机身接口升级到了Type-C，并且支持22.5W双引擎闪充。总体来看，vivo这款超级旗舰，基本是满足了我们对于手机的所有期待。