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OPPO副总裁罕见发声 长文阐述Find探索精神

OPPO副总裁罕见发声 长文阐述Find探索精神
2018年06月07日 07:33 新浪科技综合
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　　本文来自IT168　

　　6月6日上午， OPPO副总裁吴强在微博发布长文，对OPPO Find系列的探索精神进行了深层次阐述，赋予了OPPO Find X更多内涵。此前，OPPO官方已经宣布，阔别多年的OPPO Find系列正式回归，并将于6月19日在法国卢浮宫推出未来旗舰OPPO Find X。

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　　OPPO副总裁吴强微博

　　目前主抓海外业务的OPPO副总裁吴强从2013年开始全面负责OPPO线上及终端营销工作。期间，吴强曾一手主导了“4G全能旗舰”Find 7的推广，对OPPO Find系列的理解也更为深刻。

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　　OPPO副总裁吴强

　　在题为《探索无境，未来已至》的微博长文中，OPPO副总裁吴强透露，OPPO对于Find有过太多领先和超前的构想，但直到今天Find X才达到了OPPO对于至美的要求。吴强在长微博中表示：“OPPO Find X足够美、足够让我们的团队描述它的时候手舞足蹈兴奋不已、也足够让我们有自信，确信它足够打动你们”。

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　　OPPO Find X全球发布会

　　同时，作为Find 7时期营销工作的掌舵人，OPPO副总裁吴强还就Find精神进行了深度阐述。吴强表示：“探索精神，代表着人类对未知的好奇，对未来的向往。是探索精神，让我们走得更远。探索精神，也是OPPO对艺术与科技完美融合的不懈追求。正如Find X中的“X”，X两个笔画，代表艺术与科技，在X中有了交汇点，非常妙。得益于OPPO的技术创新，现在我们完全有能力，用科技实现心中所想，将梦想变成现实。”

　　近些年，OPPO的市场表现抢眼，连续两年国内领先并稳居全球第四。不过，与之形成鲜明对比的是，OPPO始终保持着本分和低调。如今，正值OPPO Find回归之际，OPPO副总裁吴强在社交平台罕见发声，足以表明Find系列以及Find X对于OPPO意义之重大。

　　近来，OPPO Find X的关注度与日俱增，相关爆料也愈发密集。消息称，OPPO Find X有望再次实现外观设计的突破，采用“真全面屏”设计，并带来3D结构光、5倍无损变焦等创新技术。一直以来，许多人对OPPO的印象都是年轻和时尚，但从Find X开始，OPPO将会把多年来对科技和美的探索呈现给世人。

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　　OPPO 3D结构光技术

　　从诞生之初，Find系列就定位为OPPO真正的旗舰产品线，通过充满艺术感的设计、前沿的技术以及满足用户核心需求，为用户带来极致的产品体验，彰显出OPPO对手机精品的信仰和坚持。6月19日（北京时间20日），OPPO Find X将在法国巴黎的卢浮宫正式发布。从此开始，OPPO即将开启新的篇章，让我们一同期待！

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