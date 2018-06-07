索尼Xperia XZ2 Premium入网 或将近期发售

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两个月前，索尼正式在国内发布了Xperia XZ2 Premium机型，该机定位Xperia XZ2的增强版本，不过索尼当时并没有确定该机最终的上市时间。就在近日，索尼Xperia XZ2 Premium已经正式在工信部入网，这也宣告着Xperia XZ2 Premium正式发售时间的临近。

索尼Xperia XZ2 Premium采用前后玻璃+金属中框的主流设计风格，搭载高通骁龙845移动平台，配备6GB+64GB机身存储空间，支持无线充电、QC3.0快充等功能。该机相比Xperia XZ2主要带来了屏幕与拍照两方面的提升。屏幕方面，索尼Xperia XZ2 Premium采用了一款5.8英寸的4K HDR显示屏，相较于其前代XZ Premium在亮度方面提升了30%。

在拍照方面，首次采用了后置双摄的设计，采用1900万像素彩色主摄+1200万像素黑白副摄的双摄方案，后置主摄采用了1/2.3英寸传感器，单个像素面积为1.22um，F/1.8光圈。副摄也采用了1/2.3英寸传感器，单个像素面积为1.55um，F/1.6光圈。并且和Xperia XZ2一样，可以拍摄1080p分辨率的960fps慢动作视频。

而且在拍摄静态照片时，XZ2 Premium的最大ISO可以达到51200，视频可以达到12800。通常在这么高ISO下，实际成片的噪点会过多，画面细节也会丢失严重，但是索尼通过一个叫做“AUBE融合图像信号处理器”的引擎，使得两个传感器的数据得以组合，并且针对弱光进行优化降低噪点，使照片的成片效果纯净自然。

至于价格方面，索尼Xperia XZ2上市之初的售价为5999元，所以我们推测索尼Xperia XZ2 Premium的售价将会突破6000元大关。对于该机的更多消息，我们也将持续关注。