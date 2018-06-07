Sonos发布Beam音响 为年轻家庭提供更好的音质体验

新浪数码讯 美国旧金山时间6月6日上午消息，美国家庭音响品牌Sonos举办全球发布会推出Sonos Beam音响，全球价格为399美元，中国区售价3980元。

Sonos Beam

Sonos Beam和之前发布的PlayBase定位相同是一款为家庭打造的音响。它即能连接电视同时又可以通过WiFi提供80余种（中国15种）的音乐服务。

Sonos目前产品，Beam提供黑白两种配色

外观上Sonos Beam比此前的PlayBase更小巧，条形的体积长度仅为65厘米，几乎不会超过不会超出家具外缘或阻碍电视画面占据过多个人空间，曲线轮廓设计可以低调地融入周围环境。它可以安置在书柜上或壁挂在电视下方。由于尺寸比PlayBase小巧，所以不能压在电视下面。另外，Beam采用了布面设计，共有黑白两种颜色。

Beam内部剖析图

尽管Sonos Beam体积迷你但并不影响体验。机身内置五个远场麦克风阵列，分别为四个全频扬声器和一个还原中频段的人声。据Sonos称，Sonos Beam的四个定制椭圆形全频扬声器和三个被动谐振板带来深沉、浑厚的低音以及出色的中音表现，而一个高音扬声器则确保了对话的清晰悦耳，这样的配置在同规格音响中十分鲜见。

接口方面，Beam增加HDMI接口，可将BeamC的连接到支持HDMI-AR电视，不支持HDMI-AR制式的电视可转接至随机附赠的光纤音频适配器。

产品之间的连接性一直是Sonos产品的传统，当然Beam也不例外。Beam可支持增加两个Sonos One和Beam一起组成环绕立体声，或添加SUB低音炮来增强低音效果，还可以将Beam加入现有的多房间分组设置。

此外，使用Sonos App或者QQ音乐、库客音乐、Spotify、Audible、Pandora和Tidal apps直接在Sonos上播放，还支持Sonos认证的合作伙伴生产的智能家居系统。

Sonos产品7月支持Airplay2

语音控制上美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰市场上出售的Sonos Beam全能家庭音响带有Amazon Alexa语音助手，法国市场上的Beam将自本月起支持Alexa。中国用户可以通过Rokid Mini使用中文语音控制Sonos的多房间音响系统。

此前iOS 11.4版本中正式推送了苹果Airplay2播放技术，可将iPhone、iPad等苹果产品传送至支持Airplay2的设备，这项技术将于7月通过免费软件更新与Sonos兼容。用户可以不局限于App中的音乐服务，观看视频时可将音频投送到Sonos音响上播放。

AirPlay 2支持包括Sonos Beam、Sonos One、Playbase以及第二代Play：5。此外，通过一个任意一款支持AirPlay2的音响，AirPlay内容可以流传输到系统中的其他Sonos音响上。

在Sonos通过苹果AirPlay 2可使用Siri智能语音功能，比如打开Apple Music上的歌曲、专辑或播放列表，即可在Sonos上播放音乐。

新浪点评：

“唤醒沉闷的家”是去年Sonos打造的口号，意旨通过Sonos家庭音响产品打破家里的沉闷。那么这次发布的Beam同样定位在家庭产品，不过它面向的是年轻的家庭群体。或许他们没有大平米的家庭，或者华丽的装修，但不代表不能享受到更好的音质。尽管Beam尺寸缩小，但基本保留了Sonos的音质强项。当然，售价上也还是不错的。