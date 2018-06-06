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全面屏的进化 官方再曝vivo NEX屏幕新特性

全面屏的进化 官方再曝vivo NEX屏幕新特性
2018年06月06日 17:29 雷锋网
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　　在经过的高速发展、增长之后，手机行业已经开始出现了“触顶”的局面。对于专供精品路线的厂商来说，除了丰富产品线之外，想要保持稳定增长，技术创新必不可少。其中的典型代表厂商vivo，进入2018年来可谓是频频放大招，而即将在6月12日亮相的vivo NEX，更是展示了自家的研发实力。对于这款新品，vivo近日也是逐渐揭秘，今天又给我们透露了NEX的有关信息，让人领略了vivo NEX全新的屏幕特性。 

　　来自未来的设计，全面屏究极进化

　　“下一代全面屏将进化成什么样子？”

　　这句话无疑就是vivo NEX屏幕上新特性的关键词，并且结合海报中婉如一块透明玻璃的手机来看，vivo NXE在屏幕方面会有极大的突破。那么在你心目中，下一代全面屏会是怎么样的呢？

　　超窄边框、无刘海、极短下巴。。。。。。这都是我们曾经幻想过的手机设计，既然此次vivo向大家抛出疑问，那么这款vivo NEX极有可能就有以上三个特性。因为这样的概念设计，曾在APEX上出现过，而现在量产，或许对于拥有雄厚技术积累的vivo来说并不是什么难事。可以想象的是，vivo NEX的屏占比应该会非常接近100%，亮屏后将会带来巨大的视觉冲击。

　　升降式摄像头，目前全面屏最佳解决方案

　　根据vivo官方已经公布的信息来看，此次vivo NEX极致的地方不只是屏幕上的突破，在前置相机方面也采用了超前设计。

　　“非凡一升，突破未来”，vivo这张海报强调了新品vivo NEX的前置相机特性——升降式摄像头。之前在APEX概念机上跟我们有一面之缘的升降式摄像头，这次终于要迎来量产。不得不说，升降式摄像头可以带来无刘海的设计，让全面屏更全面，也预示着vivo NEX屏幕真的把我们的幻想变成现实。

　　vivo NEX的升降式前置摄像头内置机身顶端，当需要自拍时，这颗前置摄像头就会升起，不用时即降下复位。假如这个体验和APEX差不多的话，那么在开启升起时应该会有滋滋滋的机械声音，很有仪式感。而在自拍体验方面，按照vivo一贯以来的高水准，这款新品或许会采用更高规格的传感器，并且逆光自拍表现也会更优秀。

　　尖端技术不止于此，vivoNEX的标配或还有这些

　　除了以上几点信息之外，vivo在预热环节中其实还透露了NEX的其他功能特点。最早宣告发布会时间的海报中，也揭示了新品将要搭载屏幕指纹。毕竟在屏幕指纹领域上，vivo不仅领先于行业，而且已经把屏幕指纹量产商用。再加上vivo已在好几款机型上采用该技术，经过经验积累，这次在NEX的屏幕指纹可能会有更大的识别区域、更精准的识别能力，体验和稳定性方面都会有提升。 

　　另外，vivo Jovi人工智能助手目前在vivo多款机型上已有应用，此次在NEX上的Jovi AI必定不会缺席，可能还会有重大升级。在基于X21内置的Jovi智慧引擎、智慧相机、智慧场景等AI功能下，NEX上的AI人工智能技术也会有突破，预计会往语音交互方面靠。包括日常生活需求、有关个人行程、日程安排等，都可通过一句话就能完成。譬如“帮我买车票”，一句话它就可以帮你进入车次选择界面，不用再费时间自己去查询，实用便捷。

　　对于vivo NEX的相关功能设计，现在基本可以确认的是升降式前置摄像头。至于在屏幕上的突破，如无意外vivo又将要引领整个行业，这点具体还需等到明天6月7日vivo正式揭晓。真正意义的全面屏体验、更极致的手机产品，可以预见的是，vivo NEX 不单单会推动行业发展，也会给未来手机的设计趋势提供方向。

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