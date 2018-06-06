荣耀Play正式发布：麒麟970把旗舰定价拉回2000元档

新浪手机讯6月6日下午消息，在发布吓人的技术GPU Trubo之外，荣耀在今天正式推出了荣耀Play系列手机和荣耀9i系列新品。

从发布会情况看，荣耀Play是一款主打游戏体验的手机。而依托的自然是GPU Trubo：一种图形处理的增强技术。现场称这是一种软硬结合的方式图像处理技术，可带来60%的图形处理性能提升和30%的能耗下降。

为证明这一说法，在发布会上荣耀组织了荣耀Play的游戏实测体验：对比机型包括iPhone X、小米8、小米MIX 2s和某骁龙845游戏手机。测试数据包括帧率和续航等。现场的结果称，以上数据荣耀手机均小幅领先。

据称，荣耀Play的GPU Turbo首批支持的游戏有绝地求生、刺激战场等游戏，未来还会陆续做其他游戏的适配。

详细的产品硬件层面：荣耀Play搭载了一块屏占比达89%的6.3英寸刘海屏，采用麒麟970+4GB/6GB RAM+64GB ROM的基本硬件组合；搭载1600万像素AI双摄，1600万像素的AI自拍；机身电池容量3750毫安时。拥有黑、蓝、紫三可选，并拥有特殊纹理的酷玩版可选。

和荣耀Play一起发布的还有，荣耀9i；荣耀9i搭载小萌脸的全面屏，有蓝色、青色、紫色、黑色四种颜色。1600万像素前置摄像头，1300万+200万像素的后置摄像头。

售价方面荣耀Play 6+64GB的酷玩版（透明后壳版）售价2499元、普通的荣耀Plya 4+64GB版售价1999元、6+64GB版2399元。另外定位自拍用户的荣耀9i则是1399元起售。荣耀称：“要让旗舰机回归2000元售价”。

另外现场还推出了荣耀MagicBook锐龙版——一款轻薄金属材质的办公本。新品售价3999元，采用AMD锐龙5系2500U的核心，8GB的运存以及256GB的SSD存储。

新浪手机点评：出于战略上的考虑，这场荣耀Paly发布会似乎核心是新技术GPU Trubo，留给手机的发展空间不大。但是相应的，新技术似乎给新机带来了明显的游戏体验提升：麒麟也可以放心的去宣传游戏。至于实际表现，可能还需要另外的测试。

另一方面，售价似乎是一个关注点。麒麟970虽然是目前华为的高端芯片，但上市时间已不断，荣耀Play这次重归2000级别定价，自然少不了这方面的原因。不过鉴于产品介绍不多，我们并不能从已有信息来给这款产品下结论。