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华为吓人技术发布 余承东说中端机性能能比肩高端机

华为吓人技术发布 余承东说中端机性能能比肩高端机
2018年06月06日 15:51 新浪手机
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发布会现场图发布会现场图

　　新浪手机讯 6月6日下午消息，经过很长一段时间的预热，华为“吓人的技术”正式在荣耀Play新品上公布——GPU Turbo的图像加速处理技术。余承东说，这一技术能让“中端机性能能比肩高端机”。

　　发布会之初是数据上的内容分享，余承东称在这一环节强调把华为和荣耀算在一起，称总共算起来是今年中国市场的销量第一，不过并没有具体说月份和其他维度。

　　此前被定义为“吓人”的技术是GPU Trubo，一种图形处理的增强技术。现场称这是一种软硬结合的方式图像处理技术，可带来60%的图形处理性能提升和30%的能耗下降。

发布会现场图发布会现场图

　　现场以游戏为代表展示了其在游戏在桢率提升上的能力，并且可以实现不同风格的渲染。首款搭载这一技术的型号是荣耀Play ，余承东说这一技术可实现低端机中端的性能，中端机高端的表现。

　　虽然并没有单独提出游戏手机的品牌，但是毫无疑问荣耀Play是一款主打游戏体验的手机。现场荣耀组织了荣耀Play的游戏实测体验：对比机型包括iPhone X、小米8、小米MIX 2s和某骁龙845游戏手机。测试数据包括帧率和续航等。现场的结果称，以上数据荣耀手机均小幅领先。

发布会现场图发布会现场图

　　不过整体看荣耀侧重的宣传点仍是GPU Trubo，目前这一技术适配了包含手机吃鸡、王者荣耀、QQ飞车等六款游戏，未来还会持续更新。负责产品宣讲的赵明称：每一款搭载GPU Trubo的华为和荣耀的手机都是游戏手机。

　　新浪手机点评：这是一场不太常规的发布会，手机的硬件和卖点似乎都不是主角（游戏体验除外），反而是GPU Trubo成了主角。一直以来，游戏一直是华为系的软肋，而如果华为描述属实，GPU Trubo确实是补齐的一块。至于能不能中端机追评高端机体验，我们可能需要测过再说。

余承东荣耀Play
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